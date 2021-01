La crisis del coronavirus ha reducido en un 19% los trasplantes de órganos en España

La pandemia ha frenado el ritmo de crecimiento de trasplantes, que se han reducido un 19% mientras que las donaciones han caído un 23%. Pese a este descenso, España sigue siendo un "referente" a nivel mundial en materia de donación de órganos, tal y como han destacado en rueda de prensa la secretaria de Estado de Sanidad, Silvia Calzón, y la directora general de la Organización Nacional de Trasplantes (ONT), Beatriz Domínguez-Gil.

La portavoz de la OMT ha admitido que el sistema de trasplantes "no ha sido ajeno" a la pandemia y por tanto, en esta ocasión, "no se puede hablar de máximos históricos". Sin embargo, esta situación no ha sido óbice para que la tasa de donación supere a la del resto de países en época pre-pandémica. Según los datos de la OMT, se realizaron 4.425 trasplantes de órganos gracias a 1.777 donantes fallecidos y 268 vivos: 2.700 fueron renales, 1.034 hepáticos, 336 pulmonares, 278 cardíacos, 73 de páncreas y 4 intestinales.

Por lo tanto, en 2020, España ha alcanzado en una tasa de trasplantes del 93,3 por millón de población (p.m.p) y de donantes del 37,4 donantes p.m.p. Mientras, en 2019, Alemania registró 11,3, Australia 21,8, Canadá 22,2, Francia 29,4, Italia 25,3, Estados Unidos 36,1, Reino Unido 24,7 y la Unión Europea en su conjunto 22,5 donantes p.m.p.

Domínguez-Gil ha destacado "varios hitos". Aquí se ha referido al trasplante infantil, que el pasado año ha alcanzado su récord, con 197 trasplantados. La responsable de la ONT ha explicado estas cifras debido al menor impacto de la COVID-10 en las unidades pediátricas pero también por las medidas puestas en marcha desde la organización que preside para facilitar el acceso de los niños a esta terapia.

Además en 2020, ha dicho, se han resuelto 219 urgencias "cero", pacientes que sin el trasplante tenían riesgo de fallecimiento en 24 horas y se han logrado 103 trasplantes en pacientes renales hiperinmunizados, es decir, pacientes para los que encontrar el donantes adecuado es como "una aguja en un pajar". La presidenta de la ONT también ha subrayado que no se ha registrado ningún caso de sospecha de transmisión de la infección COVID del donante al receptor y eso ha ayudado mucho a gestionar los programas.

El pasado año, España ha registrado una tasa de 37,4 de donantes por millón de población, una cifra superior al resto de países del entorno, pero bastante menor a la de 2019, que llegó a ser de 49 por millón de población, un récord histórico. Domínguez-Gil también ha destacado el esfuerzo realizado en 2020 en plena pandemia que «supera con creces» a otros países del mundo en época prepandémica.

En nivel de actividad, ha informado de que en 2020 se realizaron 2.700 trasplantes renales, 1.034 hepáticos, 336 de pulmón, 278 cardiacos, 73 de páncreas y cuatro de intestino. Por comunidades, cinco superan los 50 donantes por millón de población: Cantabria (65,5), Navarra (53), Canarias (51,6), País Vasco (51,4) y Murcia (51).