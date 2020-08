El cuestionamiento de la vacuna preocupa a los científicos: "Es lo único que nos va a librar de esta pandemia"

Los avances de algunas vacunas contra el virus SARS-Cov-2 son lo suficientemente optimistas como para que, paralelamente, hayan empezado a brotar opositores. Aunque son minoritarios, estos movimientos ponen en peligro la solución de la pandemia, según los expertos. Los escépticos campan por la esfera pública, como el rapero Kanye West, que se postula a presidente de EEUU mientras califica la vacuna contra el coronavirus como "la marca de la bestia", el cantante Miguel Bosé y el tenista Djokovic, pero también lo hacen cada vez más por la privada.

Además de exabruptos puntuales, la desconfianza hacia la rapidez del desarrollo de la inyección ha empezado a hacer mella en ciertas personas. Una encuesta de YouGov, la plataforma mundial de investigación y análisis de datos, concluyó que uno de de cada seis británicos (16%), país donde se desarrolla una de las vacunas más efectivas hasta el momento, la de Oxford, no se la inyectaría si estuviera disponible, y un 15% adicional aún no sabe lo que haría.

Según los epidemiólogos, más del 70% de la población necesita desarrollar inmunidad a la COVID–19 para erradicar la transmisión comunitaria. Acerca de la rapidez de la vacuna, los investigadores que trabajan en ellas no hacen más que emitir mensajes de calma, ya que, para empezar "la dedicación y la inversión de dinero en un único objetivo nunca habían sido tan grandes como ahora". Lo explicó la doctora Isabel Sola a este diario hace unas semanas: "Cualquier vacuna que salga al mercado tendrá que cumplir unos requerimientos irrenunciables de eficacia y seguridad".

"El tiempo más corto en el que se ha desarrollado una vacuna es de 3 o 4 años. Desde luego, no los tiempos de los que se está hablando ahora", admitió la investigadora. "Pero tampoco nunca tantos científicos habían trabajado a la vez en algo, esta es una situación extraordinaria de dimensiones hasta ahora desconocidas", aseveró.

Otro de los principales motivos de la insólita aceleración hay que buscarlo no en que se estén acortando o saltando pasos, sino en que se están solapando, lo que no implica un riesgo para la salud, explica a elDiario.es la investigadora del CSIC Sonia Zúñiga. Lo que están haciendo algunos laboratorios y empresas es empezar los ensayos clínicos fase II y fase III cuando están todavía pendientes de terminar el análisis de la fase I o incluso los preclínicos en animales (en cada una de las fases se aumenta el número y la tipología de personas voluntarias para probar el fármaco, entre otras cosas). Además, algunas empresas han decidido asumir el riesgo de empezar a fabricar ya vacunas por si acaso acaban demostrándose seguras y lo suficientemente eficaces.

"Tiene que estar demostrado que son seguras, eso es una línea roja. Eso no se va a sobrepasar", garantiza Zúñiga, que no obstante matiza que la efectividad del medicamento sí podrá ser relativa si se decide que, por ejemplo, garantizar un 50% de inmunidad como primer paso es suficiente, o que basta una vacuna que no te impida que te infectes, pero sí evita la posibilidad de padecer una enfermedad severa.

Además, la urgencia de la situación actual hace que se aceleren los procesos burocráticos que habitualmente retrasan la salida al mercado de medicamentos y vacunas. "La lentitud de los plazos puede deberse a que están probando su seguridad y eficacia, o a que se acumulan los papeles en el escritorio, y muchas veces es por esta última razón", explica Milagros García Barbero, exdirectiva de la OMS y experta en Salud Pública. Ahora, en su opinión, la urgencia "va a reducir la burocracia inútil".

"Un movimiento absolutamente irracional e irresponsable"

En cuanto a los movimientos antivacunas, la doctora piensa que a la larga puede tratarse de un problema de salud pública puesto que "no va a poder vacunarse toda la población de riesgo de golpe". "Cada cual que haga lo que quiera mientras que no ponga en peligro a los demás, pero este caso es más delicado", opina Barbero.

Aún así, cree que "esta moda es muy reciente" y que la población de riesgo (por encima de los 55 años o con patologías previas), que deberían ser los primeros en acceder a la vacuna, tienen culturalmente una actitud más abierta ante estos medicamentos. "Los jóvenes y adolescentes que se nieguen en realidad son unos inconscientes, puesto que pueden seguir contagiando a los más débiles que aún no se hayan inmunizado", lamenta Barbero. También le preocupan los niños a quienes sus padres decidan no vacunar, que ya está siendo un rompecabezas en el caso de la polio o la malaria, que enfrenta a los menores a futuras patologías más graves. "Es un movimiento absolutamente irracional e irresponsable. Se llaman naturalistas, pero se olvidan de que los mayores venenos del mundo son productos naturales", concluye.

También incide Zúñiga en que "hace falta mucho esfuerzo de divulgación para que la gente entienda que las vacunas son cosas buenas que salvan vidas y que históricamente así lo han hecho, incluso han llegado a erradicar una enfermedad como la viruela". Cree que ha pasado tanto tiempo desde que la población moría por enfermedades contra las que ahora nos vacunan de pequeños, como el tétanos o la tuberculosis, que simplemente se han olvidado. Y recuerda a quienes mantienen que es mejor no vacunarse porque igualmente no se va a enfermar, que si eso ocurre es porque el resto de la población sí se inmuniza, pero que incluso esto no es una garantía total. "No hay más que mirar los brotes que ha habido el año pasado de sarampión en Estados Unidos, cuando debería estar ya superado porque hay una vacuna muy eficiente que nos inmuniza de por vida".

"La necesidad está ahí y de esta nos va a librar una vacuna, eso está clarísimo, porque al final es lo que consigue que se pare la transmisión del virus –asevera la investigadora del CSIC–. Hay que tener un poquito de paciencia y ser prudentes, ver los datos de los ensayos y en función de los datos habrá que juzgar, pero yo estoy segura de que no se va a permitir suministrar una vacuna, incluso en este caso de epidemia tan tremenda, que no sea segura".

El movimiento antivacunas preocupa a nivel institucional y a la OMS, que el año pasado lo incluyó entre sus diez riesgos sanitarios. Sin embargo, en el caso de la vacuna contra el SARS–Cov–2 aún hay que resolver otros asuntos médicos y políticos para que la mayoría de la población, que sí está dispuesta a inyectársela, pueda acceder a ella lo antes posible. “Va a haber bofetadas”, pronostica la exdirectiva de la OMS. En opinión de los expertos, los recelosos no impedirán que la cola para vacunarse contra la COVID-19, a nivel general, sea enorme.