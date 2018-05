La denuncia de escasez de personal conlleva el cierre del Museo del Greco, en Toledo

El Museo del Greco, en Toledo, está cerrado desde hoy debido a que su personal, adscrito al Museo Sefardí, en la misma ciudad, ha decidido no acudir a trabajar al mismo y desarrollar sus funciones solamente en el segundo museo.

En un comunicado, los sindicatos CC. OO. y CSIF han explicado que prácticamente toda la plantilla toledana dependiente de museos estatales está adscrita al Museo Sefardí, en cuya Relación de Puestos de Trabajo (RPT) figuran, además de media docena de personas de la plantilla técnica y administrativa, todos los vigilantes de sala (unos 45), las tres taquilleras, los dos jefes de planta y los tres porteros.

En cambio, el Museo del Greco cuenta como personal propio con el director, un conservador, un restaurador, un técnico de difusión, un auxiliar administrativo y un jardinero.

Ante esta situación, los sindicatos han denunciado que "esta situación se arrastra desde hace años y provoca que los vigilantes, jefes de sala, porteros mayores y taquilleras no sepan nunca dónde tienen que ir a trabajar".

"Aunque todos estamos en la Relación de Puestos de Trabajo del Sefardí, tenemos que atender también a El Greco. Tenemos dos directores, uno en cada museo, y cada uno tiene sus propias necesidades", han denunciado los representantes de los trabajadores.

También han rechazado que, en ocasiones, tienen que cambiar de museo varias veces al día y, por ejemplo, "el único portero mayor del turno de mañana no sabe cuál tiene que abrir antes o después".

"Como todos pertenecemos a la RPT del Sefardí, hemos decidido que a partir de hoy vamos a ir todos al Sefardí; y ninguno a El Greco", han concluido, por lo que todo apunta a que, mañana, el Museo del Greco también permanecerá cerrado.

Por su parte, fuentes del Ministerio de Cultura han afirmado a Efe que no comprenden que, "de manera unilateral", los trabajadores "no hayan acudido a sus puestos de trabajo" y han lamentado que el Museo del Greco hoy no haya abierto las puertas, porque "los vigilantes de sala se han negado a trabajar" al argumentar que "no les corresponde hacerlo" en ese museo, sino en el Sefardí.

A estas fuentes les llama la atención que los sindicatos anteriormente citados apoyen esta medida, pues ha recordado que la semana pasada, UGT, CCOO y CSIF firmaron un acuerdo con el secretario de Estado de Cultura, Fernando Benzo, mediante el cual se comprometían a aumentar el número de vigilantes de los museos estatales y mejorar las retribuciones económicas del colectivo.