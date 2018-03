El director del máster de Cifuentes fue alto cargo de Mariano Rajoy en el primer Gobierno de Aznar

El director del máster en Derecho Autonómico de la universidad pública Rey Juan Carlos, que hizo Cristina Cifuentes y cuyas notas, en una asignatura y el Trabajo de Fin de Máster, fueron modificadas para pasara de "no presentado" a "notable" fue alto cargo del Gobierno de José María Aznar durante el primer Gobierno del PP en democracia. Enrique Álvarez Conde fue director general del Instituto Nacional de Administración Pública (INAP) entre 1996 y 1999, como figura en su currículum oficial y se puede confirmar en el BOE. También fue letrado del Consejo General del Poder Judicial entre 1991 y 1996.

El INAP es un organismo autónomo que depende del Ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas. En 1996 ambos departamentos estaban separados. El ministro de Administraciones Públicas que lo nombró era el actual presidente del Gobierno, Mariano Rajoy.

Cuando abandonó la Dirección General, en 1999, Álvarez Conde logró su plaza de catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid. Con anterioridad, siempre según su currículum, "fue profesor en las universidades de Alcalá de Henares, Valencia y San Pablo-CEU, y profesor visitante de Regensburg, Udine, Génova, Bolonia, el Queen Mary College de Londres, Niza, Siena, la Universidad de Alberta de Canadá y también diversas universidades norteamericanas".

En la rueda de prensa ofrecida esta misma mañana por el rector de la URJC, Javier Ramos ha estado acompañado precisamente por el director del máster y por el profesor de la asignatura cuya nota fue modificada con posterioridad, Pablo Chico de la Cámara, quien fue nombrado en 2017 para un cargo en el Ayuntamiento de Pozuelo de Alarcón (Madrid) que gobierna con mayoría absoluta el PP.

Es decir, las dos personas que han acompañado al rector de la universidad y han sostenido una versión distinta a la de la propia Cifuentes fueron o son cargos designados por el PP.

El director del máster ha aseverado en la rueda de prensa "el expediente [de Cifuentes] está acorde con la legalidad vigente" y ha ratificado que dicho trabajo existe, aunque ha dicho creer que el Trabajo de Fin de Máster "no" es de acceso público.

"Si la alumna de referencia hubiera tenido el más mínimo trato de favor no se hubiese producido la calificación de No Presentado y en consecuencia ustedes no estarían aquí. Ha sido tratada como cualquier alumna y alumno de esta universidad", ha asegurado.

Álvarez ha remitido a Cifuentes para responder a las evidentes contradicciones entre las versiones de la universidad y la presidenta regional.

Letrado del Poder Judicial

El director del máster de Cifuentes no solo fue nombrado director general por el Gobierno de José María Aznar.

Entre 1991 y 1996 fue letrado del Consejo General del Poder Judicial. Dejó el cargo, precisamente, para ser nombrado director general del INAP. Cuando entró, bajo la Presidencia de Pascual Sala, era ya catedrático de Constitucional, informa Pedro Águeda.

Fuentes del CGPJ señalan a eldiario.es que el procedimiento para elegir a sus letrados ha cambiado pero que, en 1991, era el Pleno del órgano quien tenía la última palabra sobre los nombramientos. Dicho Pleno está compuesto por jueces propuestos por los partidos políticos. Cuando fue nombrado, la mayoría del Pleno era de signo progresista.

Cuando quedaba libre una plaza, señalan las mismas fuentes, los candidatos presentaban la documentación que acreditaba que cumplía los requisitos y se hacían entrevistas personales. Finalmente, eran los vocales quienes seleccionaban.

Este procedimiento está recogido en la Ley Orgánica del Poder Judicial en su redacción original, en 1985.