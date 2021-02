Las diferencias entre comunidades convierten el protocolo de vacunación en un cóctel de grupos y sueros distintos

España avanza en el plan de vacunación con el objetivo común de inmunizar al 70% de la población para el verano. Para ello, las comunidades autónomas van cumplimentando las fases a un ritmo desigual y con distintas prioridades. Una vez cubiertas las residencias, los sanitarios de primera línea y los grandes dependientes, la fase 2 empezaría con los mayores de 80 años y se alargaría de marzo a junio, según la previsión del Ministerio de Sanidad. Sin embargo, el vacío empírico sobre la eficacia del suero de AstraZeneca en personas mayores de 65 años ha obligado a algunos países de Europa a repensar la estrategia: en España, esa vacuna se administrará a sanitarios, policías, militares, bomberos y docentes menores de 55.

La simultaneidad de ambas líneas de vacunación y la falta de un protocolo detallado sobre el orden de las profesiones esenciales está dibujando diferentes realidades dependiendo del lugar geográfico. "Hay que evitar agravios comparativos dentro del mismo territorio", critica José Martínez Olmos, antiguo Secretario General de Sanidad y profesor en la Escuela Andaluza de Salud Pública. Donde él reside, este lunes se ha empezado a vacunar a los profesores, mientras que en otras autonomías todavía ni se ha planteado la posibilidad. "En política sanitaria hay que evitar discusiones que afecten a nuestra credibilidad", piensa el experto. En su opinión, de decidirse, tendría que haberse acordado una misma fecha de inicio para todo el país y una campaña de comunicación clara "para que las personas vulnerables, como los mayores de 80 años, no se sientan olvidados".

En el otro lado, hay quien cree que es imposible diseñar algo cuadriculado a la vista de los numerosos imprevistos que están surgiendo y de los distintos ritmos de las comunidades. Federico de Montalvo, presidente del Comité de Bioética y autor de la estrategia nacional de vacunación, afirmó en una entrevista con este medio que "no se fijaron todos los grupos prioritarios para la vacunación porque la situación es cambiante". "El contexto depende de cuántas vacunas lleguen, de si entran las nuevas, de cómo evolucione la pandemia o de las publicaciones que salgan", expresó. De la misma forma, se pueden incorporar grupos vulnerables que en un primer momento no se habían tenido en cuenta o permitir a las regiones adaptar la estrategia a sus necesidades poblacionales.

En lo que coinciden todos los expertos es en que esta problemática desaparecerá en tres o cuatro semanas cuando entre más arsenal de vacunas a nuestro país. España lleva un buen ritmo de administración de las dosis, pero depende en gran medida del retraso o la disminución de los lotes de las farmacéuticas, lo que se irá limando en opinión de los especialistas cuando demos la bienvenida a los nuevos fármacos, como el de Janssen o Curevac. "Vamos a ser positivos: cuando haya suficientes vacunas, espero que esto quede en un segundo lugar", confía Olmos.

¿A quién y dónde?

Baleares, Catalunya, Extremadura, Navarra y Madrid no han empezado con mayores de 80 años. Euskadi arranca con los mayores de 100. Aragón usa AstraZeneca en estudiantes de Ciencias de la Salud, Andalucía en profesores y Valencia en grandes dependientes.

Andalucía es el ejemplo de la multifuncionalidad. Este lunes han comenzado a vacunar a profesores de Infantil, Primaria y Secundaria con el suero de AstraZeneca y la semana que viene empezarán también con las fuerzas y cuerpos de Seguridad del Estado en un proceso que tiene previsto un mes de duración, según la Junta. Pasado este tiempo, inyectarán la vacuna de Oxford al tramo poblacional de entre 45 y 55 años.

En cuanto al grupo de más de 80 años, el pasado 11 de febrero comenzó una campaña de vacunación masiva en grandes superficies de todas las provincias andaluzas por las que, de momento, han recibido la primera dosis de Pfizer al menos 117.791 personas (el 26,4%) y las dos dosis 23.443 personas (5,2%). Esto ocurría de forma simultánea a la inmunización de la fase 1, según la cual las más de 900 residencias y centros de día ya tienen un grado importante de protección, el 87,5% de los sanitarios del Servicio Andaluz han recibido al menos una dosis y se prevé acelerar esta semana con los grandes dependientes, así como los trabajadores a domicilio que cuidan de estas personas. En total, Andalucía ha inyectado el 89,4% de las dosis entregadas.

Por su parte, la vacunación de los 85.000 mayores de 80 años en Aragón comenzó hace cinco días y han dicho que prevén aumentar el rango de 60 a 79 años a lo largo del tercer trimestre, sin especificar. En cuanto a las dosis de AstraZeneca, esta comunidad ha decidido usarlas en estudiantes de Ciencias de la Salud. Esta apuesta por "la generación del futuro", en palabras de la consejera de Sanidad, cuenta en un inicio con 3.300 primeras dosis y les inocularán las segundas en mayo, antes de que pasen 100 o 120 días. A la vez, vacunarán durante estas semanas con Pfizer y Moderna a otros sanitarios, como odontólogos, y a cuidadores o acompañantes de grandes dependientes. Aragón ha inyectado ya el 95,7% de las dosis recibidas.

En Asturias, el 3,56% de la población ha recibido la pauta completa, entre ellos todos los sanitarios de primera línea y residentes en geriátricos. Los mayores de 80 años –por orden de edad– y los grandes dependientes están recibiendo simultáneamente la vacuna de Pfizer o Moderna, mientras que el suero de AstraZeneca lo está recibiendo personal sanitario y sociosanitario que no estuviese incluido en grupos anteriores, como operarios de farmacia, logopedas, fisioterapeutas o protésicos dentales, y más tarde se sumarán otras profesiones esenciales, profesores de educación infantil y de necesidades educativas especiales.

En Baleares no han querido avanzar con otros grupos hasta no haber cubierto a toda la población de la fase 1, en especial las residencias. El pasado jueves empezaron a vacunar a dentistas y el viernes a farmacéuticos para acabar también con los sanitarios. Por eso, el Govern ha previsto citar a mayores de 80 años (con Pfizer y Moderna), fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, bomberos y por último docentes de educación especial e Infantil, de Primaria y de Secundaria (con AstraZeneca) menores de 55 el próximo 8 de marzo.

Por su parte, Canarias es la única comunidad donde hay ya más personas inmunizadas que casos de COVID-19 acumulados. Una vez terminada la inmunización del 100% de las residencias y el 99% de los sanitarios, empezaron hace cinco días a vacunar a los mayores de 80 a la par que a grandes dependientes. Por su parte, si bien AstraZeneca está prevista para las profesiones esenciales, las islas iniciarán la vacunación del profesorado a finales de marzo y comenzarán antes con los cuerpos y fuerzas de seguridad. Su ritmo de vacunación es del 87%.

Cantabria, que ha puesto el 86,5% de sus dosis disponibles, ha vacunado ya a todos los sanitarios y personas mayores de residencias. Esta semana tiene previsto empezar con grandes dependientes mayores de 80 años y, en cuanto a AstraZeneca, inmunizar a policías y bomberos. En cuanto a la Comunitat Valenciana, esta semana han iniciado la fase de los mayores de 80 años junto a la de grandes dependientes que vivan en sus casas. La vacuna de AstraZeneca en esta región irá dirigida a grandes dependientes de entre 19 y 55 años.

Por otro lado, Castilla y León ha comenzado este lunes a llamar a los mayores de 80 años para acudir a inmunizarse. Aunque asume que no todas las provincias irán al mismo ritmo, la intención de la consejería es asemejarlo a lo largo de este mes. En cuanto a AstraZeneca, se ha decidido que el grupo poblacional al que inmunizar con la vacuna del Oxford sea el de las cuidadoras y cuidadores de personas dependientes. También este lunes ha arrancado la vacunación de los mayores de 80 en Castilla La-Mancha y el Gobierno ha dispuesto finales de abril como fecha aproximada para que estén vacunadas todas las personas de más de 70 años. De momento, no hay un grupo previsto para inocular la de AstraZeneca.

En el caso de Catalunya, se ha vacunado al 88% de residentes con la primera dosis y al 80% con la segunda. En el caso de los profesionales de las residencias, es el 70,9% y el 60,5%, respectivamente. La Generalitat decidió empezar a vacunar en paralelo a sanitarios y con un criterio distinto al de Sanidad: iba a vacunar a todo el personal hospitalario, asistencial o no, desde la primera etapa. La vacunación a sanitarios no está completada todavía –van por un 60% de segunda dosis, aproximadamente–, pero han empezado a vacunar con AstraZeneca a todo tipo de colectivos profesionales, como policías locales, guardia urbana, Mossos d'Esquadra, profesores, personal de prisiones o dentistas. Por su parte, no hay fecha para comenzar con los mayores de 80 años aún.

En Extremadura, donde se han administrado ya el 90% de las dosis, siguen centrados en el grupo de grandes dependientes, aunque tienen previsto ampliar a los mayores de 80 años a mediados de esta semana. En cuanto a la vacuna británica, las primeras dosis estarán reservadas para profesionales sanitarios como logopedas, cuidadores profesionales, farmacéuticos o técnicos de ambulancia menores de 55 años. Cuando se acabe con ellos, los siguientes grupos en recibir AstraZeneca serán cuerpos y fuerzas de seguridad, bomberos y profesionales de protección civil. Después se empezará con docentes no universitarios.

Euskadi tiene previsto acabar de inmunizar a los sanitarios públicos a principios de abril, mientras que la primera dosis acabará como muy pronto a principios de marzo. Los de la privada empezaron a recibir una vacuna la semana pasada y, esta, se comenzará con los mayores de 100 años. En cuanto al grupo de esenciales que se inmunizará con AstraZeneca, la semana pasada se comenzó con la Ertzaintza y esta sigue con el personal de los centros de día. Esta comunidad es la que lleva el ritmo más pausado de la lista con el 72,8% de las dosis administradas.

Navarra comenzará en marzo con los mayores de 80 años, empezando por quienes superen los 90, y empezó a administrar AstraZeneca en hospitales privados donde no había suficientes dosis de Pfizer y Moderna. Por último, La Rioja, con el 87,4% de sus vacunas inoculadas, comienza este lunes la vacunación de los más de 21.000 riojanos octogenarios y nonagenarios. AstraZeneca también ha sido reservada para los sanitarios de segunda línea en esta comunidad.

En cuanto a Galicia, esta semana han empezado a llamar a los mayores de 80 años para darles cita. La vacunación empieza este lunes y la previsión es que todos hayan recibido las dos dosis en la primera semana de mayo. La comunidad ha utilizado las vacunas de AstraZeneca para inmunizar a los trabajadores del servicio de ayuda en el hogar. La semana pasada la Xunta informó de que había vacunado a 1.656, pero no especificó cuáles serían las siguientes profesiones a las que les corresponde el suero británico.

La vacunación a octogenarios se retrasa en Madrid hasta por lo menos la semana que viene, según se ha anunciado este lunes. De momento, el objetivo es seguir con el grupo 4 de grandes dependientes en sus propios domicilios Por otro lado, para mejorar su ritmo -del 78,3%- y capacidad, la comunidad contratará a sanitarios jubilados que ayuden a inyectarlas. También ha dado un paso atrás en su intención de vacunar a los cuerpos y fuerzas de seguridad en estadios de fútbol, cuando aún no se ha terminado de vacunar a todos los sanitarios. En ellos se está utilizando también la vacuna de AstraZeneca, sobre todo en profesiones de segunda línea como farmacéuticos, fisioterapeutas, psicólogos, ópticos o profesionales de Salud Pública.

La Región de Murcia, que va a un ritmo del 86%, comenzó la vacunación a personas de 80 años la semana pasada, que se está administrando en 35 centros de salud. En cuanto a AstraZeneca, solo se está inyectado de momento en la localidad de Lorca y a personas pertenecientes a la Policía Local, Protección Civil, Guardia Civil, y también a personas dependientes no institucionalizadas, usuarios del Servicio de Atención Temprana y diversas asociaciones que trabajen con discapacidad.

Información realizada con la ayuda de las delegaciones autonómicas de elDiario.es: Beatriz Muñoz (Galicia), Iker Rioja (Euskadi), Laura Cornejo (Castilla y León), Pau Rodríguez (Catalunya), Rubén Alonso (Cantabria), Santiago Cabrera (Murcia) y Santiago Manchado (Extremadura).