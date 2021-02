Sanidad vacunará con AstraZeneca a sanitarios, policías, militares, bomberos y docentes

La Comisión de Salud Pública del Ministerio de Sanidad ha actualizado la estrategia de vacunación estatal para adaptarla a las limitaciones de la vacuna de AstraZeneca contra la COVID-19, que el mismo organismo decidió la semana pasada que solo fuera administrada a adultos de hasta 55 años. Así, al primer colectivo que la recibirá, que son los sanitarios de primera y segunda línea que ya estaban incluidos en los grupos prioritarios, han sumado un subgrupo (grupo 3B) de otros trabajadores calificados como sanitarios y sociosanitarios que se ha seleccionado, según Sanidad, "en función del riesgo de exposición de su actividad laboral". Los que reciban la de AstraZeneca serán "personas en activo de hasta 55 años de edad".

Este subgrupo lo forman los fisioterapeutas, terapeutas ocupacionales, personal de oficinas de farmacia, medicina legal, personal de servicios de ayuda a domicilio, de centros de menores y de centros de día, y de Instituciones Penitenciarias. Después de ellos serán vacunados con AstraZeneca los trabajadores cuya función se ha determinado como "esencial para la sociedad", que formarán el grupo 6: Fuerzas y Cuerpos de Seguridad (Policía Nacional, Guardia Civil, Policía Autonómica y Policías Locales); personal de Emergencias (bomberos y otros); Fuerzas Armadas; docentes y personal de educación infantil y necesidades educativas especiales, y docentes de primaria y secundaria. Estos conforman el grupo 6 de vacunación estatal frente a la COVID-19.

Los ancianos de más de 80 años (grupo 5), usuarios de residencias (grupo 1) y grandes dependientes mayores de 55 (grupo 4) llevarán un proceso paralelo y seguirán siendo vacunados con dosis de Pfizer y de Moderna. Es decir, este febrero se seguirá vacunando a sanitarios, sociosanitarios y "otros sociosanitarios" con AstraZeneca y se seguirá con ella con trabajadores esenciales; mientras tanto, se irá inyectando Pfizer y Moderna a los demás grupos diana. En total hay 15 grupos poblacionales definidos en la estrategia, pero solo estos 6 están jerarquizados. Las tres vacunas disponibles en España ahora mismo son de doble dosis, hacen falta dos pinchazos para conseguir la inmunidad total. Este martes Sanidad ha notificado que son ya más de 830.000 personas las que la han adquirido gracias a la administración de la vacuna.

El Ministerio acordó la semana pasada con las Comunidades Autónomas en la Comisión de Salud Pública que no recomendaba las vacunas de AstraZeneca a mayores de 55 años. Se debe a que la farmacéutica, que ha desarrollado el fármaco junto a la Universidad de Oxford, no ha presentado datos concluyentes acerca de la efectividad y seguridad en ese grupo de edad porque no se realizaron los ensayos clínicos con una muestra suficiente. Es la misma línea que han seguido otros países de la Unión Europea como Francia, Alemania e Italia. Reino Unido sí está administrándola a los ancianos, motivo por el cual, según explicaban desde la Asociación Española de Vacunología a este periódico, en un tiempo la decisión podría cambiar por tenerse datos provenientes de ese país.

Sanidad sigue creyendo viable alcanzar los dos objetivos de vacunación que se ha marcado más próximos: llegar a inmunizar a un 80% de los mayores de 80 años a principios de abril, y al 70% de la población general a lo largo del verano. Lo creen porque confían en que las dosis de Moderna y de Pfizer sean suficientes para llegar a los ancianos y porque "se espera que en los próximos meses otras vacunas se incorporen al portfolio". España tiene confirmadas 8,6 millones de dosis de las tres compañías, las tres únicas aprobadas por la Agencia Europea del Medicamento, hasta finales de marzo, aunque el suministro comprometido puede incrementarse en las próximas semanas. El primer objetivo, llegar al 80% de los mayores, implica a unas 4,5 millones de personas sumando a los sanitarios, grandes dependientes y usuarios de residencias de la primera fase.