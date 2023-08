DOCUMENTO | El comunicado donde las 23 campeonas del mundo renuncian a la selección

Las 23 campeonas del mundo han renunciado a volver a la selección española de fútbol femenino mientras Luis Rubiales no dimita. En el comunicado difundido este viernes por la tarde, la futbolista Jenni Hermoso, además, ha contradicho a Rubiales y ha negado que fuera consentido el beso que el presidente de la Real Federación Española de Fútbol le dio en la entrega de trofeos tras la final del mundial de fútbol en Sídney el domingo día 20.

Quiero aclarar que en ningún momento consentí el beso que me propinó y en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho“, dice en un comunicado difundido por el sindicato Futpro.

Este es el texto íntegro del comunicado: