Socorristas, monitores y personal de control se suman a la huelga convocada por ELA en Bilbao Kirolak

Socorristas, monitores y personal de control de Bilbao Kirolak se han sumado desde este lunes a la huelga que los trabajadores de mantenimiento que están realizando, desde el pasado 20 de mayo, por “un convenio de centro que mejore sus condiciones laborales”, según ha informado ELA, sindicato convocante. Desde ELA han recordado que tras firmarse el preacuerdo del convenio sectorial por parte de CCOO, UGT y LAB, con mayoría de la comisión negociadora del convenio colectivo, y la Asociación de Empresarios de Locales y Campos Deportivos, “la plantilla considera insuficientes los contenidos acordados y, por eso, mantienen la convocatoria de huelga para todo el mes de junio”.

En función de los datos aportados por la central sindical, el seguimiento de la huelga durante el fin de semana ha sido del 90% y han permanecido cerradas “prácticamente todas las piscinas de Bilbao”.

A partir de este lunes, 3 de junio, se suman a la huelga socorristas, monitores y monitoras y personal de control de accesos que, al igual que el personal de mantenimiento, reivindican mejorar sus condiciones y “no consideran suficientes lo acordado en el convenio sectorial”. De este modo, ELA, que cuenta con el 49% de representación en el sector, ha advertido de que el preacuerdo alcanzado no garantiza el poder adquisitivo y “condena” al sector durante seis años a “no tener mejoras en el plus de preparación de clases, en el plus festivos, no coger horas para ir al médico”, además de que “no se garantiza una jornada mínima diaria y se abre la posibilidad de hacer contratos fijos discontinuos a tiempo parcial en ámbitos donde hasta ahora no se utilizaba”.