Cuándo empieza el otoño 2024: día y hora exacta del equinoccio

Días más cortos, noches más largas, el descanso de las altas temperaturas… puede que todo esto te haya hecho pensar en el otoño, que comienza este domingo y durará hasta el 22 de diciembre. Sin embargo, la fecha en la que empezamos a disfrutar de los cambios en el color de las hojas de los árboles antes de caer y de las primeras lluvias de otoño, tiene más que ver con la astronomía que con un simple hito en el calendario. Te contamos por qué.

¿Cuándo comienza el otoño en 2024?

El otoño empezará en el hemisferio norte este domingo 22 de septiembre y durará 89 días y 21 horas, hasta que el solsticio de invierno del 21 de diciembre dé paso a la última estación del año. En este 2024, el momento exacto serán las 14:44 (hora peninsular) del domingo 22 de septiembre, según ha establecido el Observatorio Astronómico Nacional.

La llegada del otoño coincide con el equinoccio, el momento en el que la Tierra está en una posición en la que sus dos polos están a la misma distancia del Sol. Esto supone que, en esa fecha, suele coincidir la duración del día y la noche prácticamente tienen la misma duración. En el caso del hemisferio sur, es el día que da comienzo la primavera.

Sin embargo, esto no se produce siempre en el mismo momento, por lo que cada año puede variar el día exacto en el que comienza la tercera estación de nuestro calendario. Por eso hay hasta cuatro posibilidades distintas: entre el día 21 y el 24.

¿También cambiamos la hora?

Todavía no. No tendremos que retrasar los relojes hasta la madrugada del 27 de octubre, cuando haremos el cambio de hora de cada otoño para seguir aprovechando las horas de luz durante los meses de invierno y ahorrar energía. La medida, sin embargo, puede tener los días contados por el interés que hay en la UE para unificar el horario durante todo el año, aunque todavía no hay una decisión definitiva al respecto.

¿Y qué tiempo va a hacer este otoño?

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) añade a sus predicciones diarias las de los próximos tres meses y de aquí a noviembre ha establecido que hay una mayor probabilidad, de hasta un 60 %, de que la temperatura media sea más cálida que en años anteriores.

La Aemet también predice que entre septiembre y noviembre habrá menos precipitaciones en todo el país, salvo en el noreste peninsular, donde se espera que sean similares a la que corresponde a esta época del año.

Los fenómenos astronómicos de este otoño

Una vez pasado el equinoccio de otoño llegará la oportunidad para ver un eclipse anular de sol, que tendrá lugar el próximo 2 de octubre y será visible desde regiones del Pacífico y Sudamérica. Si estás pendiente de las luna llena, apunta estas fechas hasta final de año: el 17 de octubre, el 15 de noviembre y el 15 de diciembre.

Este otoño también se producirá el fenómeno conocido como las lluvias de meteoros de las dracónidas el 8 de octubre; las oriónidas hacia el 21 de octubre, las leónidas hacia el 17 de noviembre, y las gemínidas hacia el 14 de diciembre. Todos ellos son visibles en las primeras horas del atardecer, siempre que haya cielos despejados y oscuros, lejos de la contaminación lumínica de las grandes urbes.