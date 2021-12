España bate otro récord con casi 100.000 nuevos contagios y la incidencia alcanza los 1.360 casos

La pandemia sigue disparada en España y el pico de contagios de esta ola parece aún lejano. Este martes se han registrado 99.671nuevos contagios en las últimas 24 horas, un salto significativo en comparación con los notificados el jueves, 72.912. Desde el martes pasado, las comunidades registran datos diarios inéditos, peores que los de cualquier ola anterior, si bien es cierto que en el primer brote, en marzo y abril del año pasado, la capacidad de testeo era mucho menor que la de ahora.







Todo ello ha llevado a España a superar los 6 millones de contagios en toda la pandemia. En total, se han infectado por coronavirus 6.032.297 personas desde marzo de 2020. Catalunya, con 25.023 nuevos casos; Madrid, que suma 20.798; y Andalucía, con 8.453; son las comunidades que añaden más positivos este martes al cómputo global.







Este ascenso exponencial de los contagios arrastra también a la incidencia a 14 días, que este martes se sitúa en los 1.360,62 casos por cada 100.000 habitantes, tras saltar 154 puntos desde ayer. Este indicador también marcó el jueves un máximo histórico tras sobrepasar la barrera de 900 contagios.

Hay cuatro comunidades por encima de la barrera de los 2.000 contagios por cada 100.000 habitantes en las dos últimas semanas. Navarra, con 2.716; La Rioja, con 2.385; y Euskadi, con 2.105; son las regiones peor paradas.







La incidencia, sin embargo, se distribuye de forma muy desigual en función de los grupos de edad. El más afectado es el de 20 a 29, con 2.258 contagios por cada 100.000 habitantes. En el de 30 a 39 hay 1.845 casos de incidencia y en el de 12 a 19, 1.249. Por contra, los mayores de 70 están por debajo de los 370 casos de incidencia.







En cuanto a las muertes, cuyo ascenso en las últimas semanas es mucho más moderado que el de los contagios, este martes se contabilizaron 114 más, hasta sumar un total de 89.253 en toda la pandemia.

Aunque de forma más moderada, siguen al alza también las hospitalizaciones y ya hay un 8,06% de camas ocupadas, con un total de 9.852 pacientes ingresados por coronavirus, cerca de la barrera de los 10.000. Un 18,71% de las camas de UCI están ocupadas por pacientes con esta enfermedad, 1.736 personas. Catalunya, con un 36,68%; Euskadi, con un 25,4%; y la Comunitat Valenciana, ligeramente por encima del 24%; registran la peor situación en sus salas de cuidados intensivos.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



Otro índice que sube en las últimas semanas es el de la positividad, que este martes alcanza el 18,88%.







Más de 800.000 niños tienen ya la primera dosis

Casi uno de cada cinco niños de entre cinco y once años, el 24,6% de este grupo de edad, han recibido la primera dosis de la vacuna contra la COVID, un total de 822.789 personas, de un grupo objetivo de casi 3,4 millones.

Se trata del último grupo en incorporarse a la campaña general de vacunación, que avanza ya con lentitud debido a la amplia cobertura del resto de edades. Un 81,7% tiene la primera dosis y un 79,8% ha recibido la pauta completa.

Pero además, un 92% de la población mayor de 12 tiene el primer pinchazo y un 89,9%, casi el 90%, está completamente inmunizado, con dos dosis de Pfizer, Moderna o AstraZeneca o bien una de Janssen.

También avanza, en este caso con mayor velocidad, la inoculación de dosis de refuerzo, que de momento está autorizada para las personas mayores de 40, además de para sanitarios y personas inmunodeprimidas. Así, un 47,8% de la población mayor de 40 tiene el pinchazo adicional. Los mayores de 70 cuentan con una amplia cobertura de terceras dosis: el 86,9% ha recibido ya la inyección.

El Ministerio de Sanidad también autorizó recientemente un segundo pinchazo para quienes recibieron la vacuna monodosis de Janssen. Un 59,3% se ha puesto ya esta segunda inyección.







Cinco datos sobre la pandemia en las Navidades de 2020 y las de 2021

La aparición de la variante ómicron ha catapultado a la sexta ola por encima de las previsiones de los epidemiólogos, que apuntaban a repuntes de la pandemia con cifras inferiores a las de anteriores picos. Aunque es cierto que la alta contagiosidad de esta nueva cepa ha provocado unas celebraciones navideñas muy parecidas a las de 2020 –si no peores, porque la ola del año pasado empezó pasadas las fiestas y este 2021 explotó justo antes, por lo que han sido muchos los que han tenido que quedarse aislados en sus casas–, la situación general del país es mejor, a decir de los epidemiólogos.

La incidencia acumulada a 14 días y los datos de contagios diarios rompen récords, pero el alto número de contagios no se ha traslado en los mismos términos a los ingresos hospitalarios y fallecidos. Las vacunas funcionan aunque no sean perfectas, recuerdan los expertos, y suponen una protección que ha llevado a la clase política a no decretar apenas restricciones, aunque hay comunidades que ya han comenzado a implementarlas, si bien con menor intensidad que el año pasado.

La tasa de positividad es una variable útil para medir si el esfuerzo diagnóstico está siendo suficiente para el incremento de la transmisión. Pero hay que tener en cuenta que está muy ligada a la cantidad de test que se realicen: tanto si no se hacen suficientes pruebas diagnósticas como si se hacen cribados masivos sin lógica epidemiológica, bajará la positividad. Por eso, hace ya más de un año que Sanidad recomendó no bajar este indicador "artificialmente".

Cuando en plena escalada de la segunda ola la Comunidad de Madrid cambió su protocolo para dejar de hacer test a contactos estrechos de personas infectadas, algunos expertos consideraron que esta estrategia era "contraproducente" y "preocupante" para el seguimiento de la epidemia.