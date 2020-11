Sanidad notifica 16.233 nuevos casos de coronavirus y 252 muertes en las últimas 24 horas

El Ministerio de Sanidad notifica este jueves 16.233 nuevos casos de coronavirus, de los cuales 6.915 han sido registrados en la última jornada. Añade, además, 252 muertes con COVID-19 al balance total. El número de contagios totales desde el inicio de la crisis sanitaria es de 1.541.574 y el de fallecidos asciende a 42.291.

Salvar vidas en una UCI con menos médicos que en marzo: "El impacto psicológico está siendo brutal"

Saber más

El director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias, Fernando Simón, ha explicado que la incidencia en el país está bajando, si bien "siguen siendo cifras muy por encima de los objetivos". De acuerdo al último balance, en España se han registrado 436 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días. Simón ha recordado durante la rueda de prensa de este jueves que un número mayor a 250 casos por cada 100.000 habitantes se considera en España de "muy alto riesgo, casi extremo".







"Todavía no podemos confiarnos en absoluto", ha subrayado Simón en un momento en el que diez autonomías se encuentran con una incidencia acumulada por encima de los 500 casos en las últimas dos semanas. Las más afectadas son Castilla y León, con 794 infecciones por cada 100.000 habitantes; la Ciudad Autónoma de Ceuta, con 747; Euskadi, con 719; La Rioja, 654; Asturias, 650; Aragón, 649; Murcia, 600; la Ciudad Autónoma de Melilla, 585; Cantabria, con 547; y Andalucía, con 519 casos.

En cuanto a valores absolutos, seis comunidades autónomas continúan registrando cifras de contagios diarias por encima de los mil. Andalucía es la región que más casos notifica: 3.315 en las últimas 24 horas. Le siguen Comunitat Valenciana (2.207), Catalunya (2.115), Castilla y León (1.861), Madrid (1.615) y Euskadi (1.147).







Simón también ha señalado como dato positivo que el número de altas de enfermos de COVID-19 es superior al de los ingresos hospitalarios. En la última jornada 2.246 personas han sido dadas de alta, frente a las 1.727 personas que han sido ingresadas.

La tasa de ocupación hospitalaria con pacientes de coronavirus en toda España se encuentra en este momento en un 15%, mientras que en las UCI tres de cada diez pacientes ingresados están contagiados con el virus. Siete comunidades elevan esta última cifra por encima del 40%. Melilla incluso invierte la proporción y llega al 71% de las camas UCI destinadas a ingresados con COVID-19. La Rioja presenta una tasa del 58%, mientras Aragón supera el 52%. Le siguen Asturias (50%), Ceuta (47%), Castilla y León (43%) y Catalunya (40%).



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos, las muertes, los hospitalizados y los ingresados en UCI notificados cada día según la fecha de notificación. Se muestra la media de la última semana Fuente: Ministerio de Sanidad



A pesar de las cifras todavía elevadas de Catalunya, la comunidad ha reportado una mejora en las últimas dos semanas, donde ha pasado de registrar 753 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días a 451 por 100.000. Ante este descenso, el Govern ha anunciado un plan de desescalada en cuatro tramos para empezar a relajar las actuales restricciones. La primera fase entrará en vigor el próximo lunes, cuando se permitirá la apertura de los bares y restaurantes hasta las 21.30 horas, entre otras medidas.

La curva ha ido en sentido contrario en la ciudad de Burgos, que en un mes ha cuadruplicado su incidencia acumulada hasta los 1.871 casos por cada 100.000 personas en 14 días. Se trata de la capital con peores datos desde el inicio de la pandemia. Ante esta situación, este viernes entrarán en vigor nuevas restricciones hasta el próximo 3 de diciembre, como la limitación de las reuniones a un máximo de tres personas no convivientes o el cierre de teatros, cines, bibliotecas y museos.

Aunque en España la segunda ola no ha superado en exceso de mortalidad a la primera –cuando se registraron 43.000 fallecimientos no esperados entre marzo y mayo–, este otoño cinco comunidades autónomas han registrado un mayor exceso de muertes que en primavera. Así lo revela el análisis del MoMo, el sistema de vigilancia de la mortalidad del Instituto de Salud Carlos III (ISCIII), que confirma 15.000 decesos no esperados desde el primero de septiembre y confirma que los datos de mortalidad han sido ahora mayores en Andalucía, Murcia, Galicia, Canarias y Baleares. La más afectada, Andalucía, registra 2.000 muertes más respecto a las registradas durante los meses de marzo y mayo.

Mientras las distintas vacunas avanzan con sus estudios y comienzan a presentar resultados, en Europa la mortalidad ha aumentado un 18% en las últimas dos semanas. De acuerdo con los cálculos de la Organización Mundial de la Salud, cada 17 segundos fallece una persona con coronavirus en el continente.