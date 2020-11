España pedirá una PCR negativa a personas que vengan de países de riesgo a partir del 23 de noviembre

España exigirá tener una PCR negativa en las últimas 72 horas a los viajeros que vengan de países de riesgo, ha adelantado la Cadena SER y ha confirmado elDiario.es. La medida se aplicará a partir del 23 de noviembre y ha salido del Consejo Interterritorial que ha reunido este miércoles al ministro de Sanidad, Salvador Illa, y a todos los consejeros y consejeras autonómicos. Para considerar o no país de riesgo por su grado de transmisión de COVID-19, el Gobierno se basará en las recomendaciones de la Unión Europea en el caso del espacio Schengen y, para terceros países, se analizará para cada uno la incidencia acumulada en los últimos 14 días según los criterios también de la UE.

El formulario de control que ya se realiza en los aeropuertos añadirá así la pregunta sobre si se dispone o no de ese resultado, hecho en origen, no en el lugar de destino. Ese formulario va acompañado, desde junio, de un control de temperatura y otro visual. "En cualquier momento, se podrá solicitar al pasajero la acreditación del resultado de prueba", explica una nota enviada por Sanidad, que podrá estar en inglés o en español y en formato papel o electrónico. Es decir, a la espera de más concreciones, podrá haber controles aleatorios. Estos formularios no se están pidiendo para el acceso a España por tierra.

Los criterios para considerar que un país está en la zona roja de riesgo que maneja ahora mismo la Unión Europea son una tasa de notificación de casos de COVID-19 acumulada en 14 días de 50 positivos o más y una tasa de positividad –porcentaje de resultados que dan positivo entre todas las pruebas que se hacen– del 4% o más. Si solo se atiende a la incidencia acumulada, la IA para 14 días que marca el riesgo alto es de 150 por 100 000 habitantes. Es el conocido como 'semáforo', que se publicó por primera vez el 15 de octubre. Su última actualización tiene a casi toda Europa en rojo, riesgo máximo.

El Ministerio avisa en la nota a los operadores turísticos, compañías aéreas o marítimas y empresas dedicadas al transporte internacional de que deberán informar a sus clientes de la necesidad de contar con esta prueba PCR para poder entrar en España.

El Gobierno rechazó en junio, cuando se reabrieron las fronteras tras el confinamiento decretado para parar la COVID-19, hacer controles PCR en Barajas y todos los demás aeropuertos españoles. Varios expertos, debido a la logística y al alto grado de negatividad, lo desaconsejaban masivamente. Ahora lo que se decreta es pedirlo como requisito para poder entrar en el país, no como prueba que hagan efectivos de Sanidad ni de las comunidades autónomas.