España suma desde ayer 565 fallecidos, 31.596 nuevos contagios y la incidencia cae a los 815 casos

El Ministerio de Sanidad ha notificado 31.596 nuevos casos de coronavirus, de los que 12.544 se han diagnosticado en las últimas 24 horas. Es un repunte respecto a este martes, cuando se dieron 29.064. En total, desde el inicio de la pandemia, se han contagiado en España 2.883.465 personas confirmadas por test.

Respecto a los fallecidos, las autoridades han añadido 565 este miércoles. Se trata de una cifra inferior a la del balance de ayer, que marcó 724 nuevos, un dato que no se veía desde principios de abril, durante la primera ola de la pandemia. En total, han muerto en España 60.370 personas, 1.911 de ellas en los últimos siete días.

Otro dato que continúa a la baja es la incidencia acumulada. En el balance de ayer el dato era de 846,8 casos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días y hoy marca 815,82.

Los datos llegan en una jornada en la que un estudio de la Universidad de Oxford, que todavía no ha sido revisado, ha publicado que la vacuna que desarrollan junto a la farmacéutica AstraZeneca no solo prevendría de contraer la enfermedad COVID-19 de forma grave sino también de contagiarla. Lo adelantó ayer el primer ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, que dijo que los resultados eran "excelentes". De confirmarse, sería el primer informe que acredita que una vacuna frente a la COVID-19 previene la transmisión. Las de Pfizer y Moderna, con una eficacia que ronda el 95%, han probado que pueden evitar el curso grave de la enfermedad.

Los investigadores de Oxford han medido el impacto en la transmisión tomando muestras semanales de los participantes para detectar la presencia del virus, adelantó el New York Times. Si no hay virus presente, no se puede propagar; y encontraron que la presencia del virus se reducía en un 67% entre los vacunados, la eficacia que reportan para esta vacuna. Este suero es, como el de Moderna y el de Pfizer, de doble dosis.