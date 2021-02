La vacuna de Oxford evita los contagios de coronavirus y no solo contraer la enfermedad, según un estudio preliminar

La vacuna desarrollada por la Universidad de Oxford y por la farmacéutica AstraZeneca no solo prevendría de contraer la enfermedad COVID-19 de forma grave sino también de contagiarla, según un estudio preliminar de la propia universidad que todavía no está revisado. Lo adelantó ayer el primer ministro de Salud de Reino Unido, Matt Hancock, que dijo que los resultados eran "excelentes". De confirmarse, sería el primer estudio que acredita que una vacuna frente a la COVID-19 previene la transmisión. Las de Pfizer y Moderna, con una eficacia que ronda el 95%, han probado que pueden evitar el curso grave de la enfermedad.

Los investigadores de Oxford han medido el impacto en la transmisión tomando muestras semanales de los participantes para detectar la presencia del virus, adelantó el New York Times. Si no hay virus presente, no se puede propagar; y encontraron que la presencia del virus se reducía en un 67% entre los vacunados, la eficacia que reportan para esta vacuna. Este suero es, como el de Moderna y el de Pfizer, de doble dosis.

AstraZeneca protagonizó una polémica con la Unión Europea la semana pasada después de que anunciaran que seguramente iban a reducir sus envíos al continente, pero no a Reino Unido. Después de que la Unión Europea publicara el contrato –con tachones en la parte de precios y plazos–, y de varios días de tensión, ambas partes acordaron que las cantidades prevista para este primer trimestre se reducirían a la mitad de lo esperado, a 40 millones de dosis.

La Comisión Europea dio luz verde al ensayo para comercializarse el pasado viernes, y todos los países miembros, entre ellos España, comenzarán a recibirla presumiblemente la semana próxima. El Ministerio no ha anunciado exactamente cuántas en cada remesa, pero la UE ha anunciado 3,2 millones para el continente. Las que lleguen a España se sumarán al más de un millón que tenemos de Pfizer y Moderna. El Ministerio de Sanidad decidirá este miércoles si aconseja la vacuna para mayores de 65 años, porque la compañía responsable no ha publicado datos sobre su eficacia en esta población.