El exportavoz de la Conferencia Episcopal preside una misa en el Valle de los Caídos convocada por la ultraderecha

Hubo misa en recuerdo al comienzo de la Guerra Civil este 18 de julio, como adelantó en exclusiva elDiario.es. Con los monjes cantando y ofreciendo sus preces por los caídos “y la reconciliación”. Pero no fue la única ceremonia que tuvo lugar en Cuelgamuros. La mañana anterior (el 18 de julio, lunes, el recinto estaba cerrado y solo participaron los monjes), y convocada por el Movimiento Católico Español y la Acción Juvenil Española, centenares de personas acudieron a “una misa en conmemoración por el 18 de Julio en el Valle de los Caídos”, tal y como relató el grupo de ultraderecha en sus redes sociales. El oficiante no fue otro que el obispo auxiliar de Madrid y ex secretario general de la Conferencia Episcopal, Juan Antonio Martínez Camino.

Misa en conmemoración por el 18 de Julio en el Valle de los Caídos 🇪🇸 pic.twitter.com/ldA1mBgW1a — Movimiento Católico Español (@MCE_AJE) 17 de julio de 2022

Tal y como ha podido confirmar elDiario.es, Martínez Camino presidió la ceremonia, acompañado por el prior del Valle, Santiago Cantera, y otros cuatro benedictinos, entre los que se encontraba el abad emérito, Anselmo Álvarez. Al término de la misma, y según el relato de la AJE, “monseñor Martínez Camino se retiró bendiciendo”.

Para los grupos de ultraderecha, la presencia de Camino “se interpreta como muy significativa en apoyo del lugar y de los monjes y escolanos, así como de los muchos fieles y de los familiares de los miles de sepultados en este lugar, ahora que se agudiza la perversa intención del Gobierno frentepopulista y sus socios separatistas de profanar del todo este sitio y transformarlo radicalmente, o cerrarlo, o destruirlo”.

Al finalizar la misa, una joven colocó las 5 rosas simbólicas en la tumba de José Antonio, lo que fue acompañado de oraciones. También se rezó en el cenotafio donde, antaño, reposaban los restos del dictador Francisco Franco, antes de dirigirse al Arco de la Victoria, donde prosiguieron las 'celebraciones' de lo que denominaron 'El Alzamiento', y que tuvo continuidad con una ofrenda floral en Mingorrubio.

¿Qué hacía allí Martínez Camino? El Arzobispado de Madrid explica que el obispo auxiliar “estuvo el pasado fin de semana en la Hospedería del Valle de los Caídos” para pronunciar una conferencia sobre san Rafael Arnaiz. Según la diócesis, “en el marco de las jornadas le pidieron que el domingo presidiera la misa conventual en la basílica y así lo hizo”, sin que hubiese “referencia política alguna porque los templos no son lugar para actos de este tipo”, asegura la diócesis. Se da la circunstancia de que habrá de ser el Arzobispado de Madrid quien negocie con el Gobierno el futuro de la basílica. Camino es considerado uno de los mayores opositores al cardenal de Madrid, Carlos Osoro.

