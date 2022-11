La predisposición de los descendientes de José Antonio Primo de Rivera para que los restos de su familiar sean exhumados del Valle de Cuelgamuros (anteriormente denominado Valle de los Caídos) no ha sido bien acogida entre los líderes actuales de Falange. “José Antonio no es patrimonio, por supuesto, de su familia. Ellos tendrán la capacidad legal de decir lo que se hace con su cuerpo o no, como hemos visto con la familia Franco”, ha apuntado Manuel Andrino, jefe nacional de la organización de ultraderecha, que ha cargado duramente contra los familiares del fundador de su organización. Otras fuentes de la formación matizan la afirmación y aseveran que la figura de su fundador no es patrimonio “exclusivo” de sus sucesores.

