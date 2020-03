Los hospitales de Madrid bordean el colapso por la llegada de casos y la escasez de material para atajar el coronarivus

Los hospitales de la Comunidad de Madrid bordean el precipicio ante la llegada acelerada de enfermos de COVID-19. Urgencias abarrotadas, UCIs saturándose y escasez de equipos para los sanitarios.

Muchos centros están al límite de su capacidad: en Alcalá de Henares, en Leganés, Fuenlabrada, 12 de Octubre, Puerta de Hierro, La Paz... los sanitarios describen situaciones de colapso. "Estamos en una situación dramática. En urgencias había este miércoles 200 personas a las que no se podía atender. La gente llorando", relata un facultativo con mucha experiencia en el hospital Severo Ochoa de Leganés. En el Príncipe de Asturias de Alcalá de Henares se repite el calificativo: "Es dramático, hay pacientes hasta en las camillas de las consultas".

En la Comunidad de Madrid, al comenzar este 18 de marzo había 491 pacientes en las UCI, según el último recuento oficial del Ministerio de Sanidad. Se había copado más de dos tercios de la capacidad ordinaria de los cuidados intensivos.

El ritmo de llegada de pacientes salta al mismo ritmo que crecen los casos confirmados: el 13 de marzo había 1.990 contagios certificados en la comunidad autónoma y 180 personas en la UCI. Esos números casi se han triplicado en solo cinco días: 5.637 casos y 491 en cuidados intensivos. En el hospital Puerta de Hierro-Majadahonda, este martes en un solo turno "atendimos 30 pacientes en urgencias y solo dos fueron negativos", relata una sanitaria al salir del centro.

Hospitales absorbidos

"Son más de 200 ingresados, 16 de ellos en la UCI. Ya solo quedan camas libres allí. Se han puesto casi todas las plantas y el personal disponible para esto", describe una especialista del hospital de Fuenlabrada para atestiguar que el coronavirus se lo 'come' todo.

En el cercano centro de Leganés cuentan que la dirección ha puesto "camas en el gimnasio, sillones para atender pacientes urgentes en los quirófanos que están al lado de las urgencias... el hospital ha comprado camas pero es que ya no tiene capacidad física de instalar más". En Puerta de Hierro explican que "cuatro o cinco plantas se han cerrado para los pacientes con coronavirus y se han convertido en dobles las habitaciones, que normalmente son individuales".

En la capital, en el gran hospital 12 de Octubre todavía tienen margen, aunque "puede que solo para unos días", cuentan algunos de sus profesionales. En Getafe "el hospital no está todavía totalmente dedicado al coronavirus, pero se espera que lo esté en unos días", avisa uno de los médicos que trabaja allí.

Y es que el ritmo de presión se acelera de tal manera que "aquí se ha roto la cadena de mando y los equipos médicos vamos tomando decisiones con lo que vemos en cada momento", resumen desde el 12 de Octubre. En este contexto de demanda sanitaria del sistema público, el miércoles 267 pacientes fueron derivados a centros sanitarios privados, según los datos recabados por los delegados sindicales de CCOO.

Falta protección

Los sanitarios con los que ha hablado eldiario.es no pueden insistir más en la necesidad de contar con más equipo y materiales para tratar a los pacientes con seguridad. "Todo el personal está volcado, pero faltan recursos", alertan en Leganés. "No tenemos mascarillas aseguradas para más allá de el jueves a mediodía. El personal se está contagiando, todos los días se dan de baja médicos y enfermeros y eso supone que no volverán en al menos 14 días", exclaman.

Solo a unos pocos kilómetros, en Fueblabrada, hablan ya de desabastecimiento: "Se debería usar un equipo de protección individual cada vez que entras a ver a un posible caso y no se está haciendo porque no hay. Se está jugando con nuestra salud, un desastre", lamenta un médico. En la zona noroeste, en Majadahonda, desde la urgencia explican que "no estamos suficientemente protegidas porque no hay equipo completo para todos en todos los turnos. Mascarillas sí tenemos, aunque están bajo llave y las reutilizamos bastante", rematan.

"Nosotros de equipos andamos justos y se están haciendo las formaciones para saber utilizarlos a marchas forzadas –con otro material, claro, que el bueno no puede urarse para eso–", relatan en uno de los hospitales que prevé que se reproduzca la misma situación de saturación que ya se está viviendo en otros centros.

Julián Ordóñez, de UGT, resume que "se necesita una sobredotación de material de protección urgentemente. Los trabajadores tienen que, al menos, ejercer en condiciones de seguridad para poder seguir siendo útiles porque, si se contagian, dejan de serlo temporalmente".

La Comunidad de Madrid explica que este jueves estará ya operativo el hotel Ayre Colón para "aliviar la presión asistencial de los hospitales Gregorio Marañón, Infanta Leonor de Vallecas y La Princesa". El viernes, asegura la Consejería de Sanidad, entrará el Marriot Auditorium para llevar pacientes del Príncipe de Asturias, Torrejón y el Henares. Ambos serán ocupados por pacientes que necesiten vigilancia, pero no hospitalización y, según Sanidad, estarán atendidos por licenciados en Medicina "pendientes de la prueba de MIR".

Falta de material en el resto de España

En el resto de España, por ahora los servicios de urgencias se preparan para un previsible aumento exponencial de casos. En general, la carencia principal pasa por el material de protección para sanitarios: mascarillas, guantes y geles desinfectantes.

En Catalunya, el sindicato de Metges denuncia esa escasez de material, en especial en los centros de atención primaria aunque también en algunos hospitales. Aquí el principal temor entre los sanitarios es que algunos centros se saturen en los próximos días semanas, ya que a día de hoy "ya notan mucho la presión asistencial", asegura el sindicato de médicos. En este último centro este jueves se pondrá en marcha una nueva unidad de UCI con 12 camas y sus correspondientes respiradores.

En Andalucía, las urgencias, según fuentes de la Consejería de Salud y Familias, se encuentran en niveles de frecuentación por debajo de lo habitual. La Junta considera que ha habido concienciación entre los usuarios para usar las urgencias adecuadamente.

Un caso llamativo es el de Talavera de la Reina, en Castilla-La Mancha, donde los sanitarios han llegado a fabricarse trajes de protección con bolsas de basura. En Murcia han realizado mascarillas caseras. Allí, sin embargo, la consejería asegura tener 50 camas en UCI libres, de las 120 totales. En Galicia, el presidente Núñez Feijóo ha expresado, por tercer día consecutivo, la necesidad “perentoria” de mascarillas. En la Comunitat Valenciana se repite el patrón de material de protección “justo” y las medidas para ampliar el número de camas. En Cantabria, de momento las urgencias no están saturadas, pero sí reconocen un aumento de las “afecciones” respiratorias.

En Navarra se ha puesto en marcha la contratación de 100 sanitarios, entre los que se incluyen médicos jubilados menores de 70 años. Por el momento, aseguran desde el Gobierno Foral, tampoco está habiendo escasez de material.