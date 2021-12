La incidencia sube 31 puntos hasta los 472 casos y Sanidad confirma 28.900 nuevos contagios

La incidencia en España va camino de situarse en el rango de riesgo de contagio 'muy alto' por coronavirus, según los criterios de Sanidad, y este jueves la tasa asciende hasta los 472,9 casos por cada 100.000 habitantes, 31 puntos más que este miércoles. Cuando la incidencia acumulada supere la barrera de los 500 puntos, el país saldrá del rango de riesgo 'alto' de contagio para entrar en el 'muy alto'. Sin embargo, se deben tener en cuenta otros indicadores, como los de las hospitalizaciones, que por el momento siguen en niveles de riesgo 'medio'.







Dos comunidades superan ya los mil casos de incidencia. Navarra, con 1.330,62 casos por cada 100.000 habitantes, y Euskadi, con 1.003,29 casos. Madrid, con 6.034 nuevos contagios; Comunitat Valenciana, con 3.911; y Andalucía, con 3.791 positivos son las regiones que registran un mayor número de contagios.







Los contagios diarios también escalan: en menos de dos semanas pasan de los cerca de 10.000 diarios a los más de 25.000 de los últimos días. Este jueves Sanidad ha informado de 28.900 nuevos contagios, un ascenso con respecto a este miércoles, que se registraron 27.140 positivos. La última vez que España registró más de 30.000 contagios diarios fue el 23 de julio, con 31.171 contagiados por el coronavirus.







Ya son cuatro los grupos de edad con una tasa de incidencia por encima de los 500 casos. Las personas de 11 años y menos, que han empezado este jueves a recibir las vacunas contra la COVID-19, notifican 686,24 casos por cada 100.000 habitantes. Los otros tres grupos de edad que ya entraron en la estrategia de vacunación hace meses y registran las tasas más altas son las personas de entre 20 y 49 años.







La ocupación en UCI por pacientes con COVID roza ya el 14%, con 1.292 ingresados en estas unidades por la infección. Además, 6.682 personas se encuentran hospitalizadas por la COVID-19, casi 200 más que en la jornada anterior.

Por otro lado, 48 personas han fallecido a causa de la COVID-19, mientras que el miércoles el Ministerio notificó 77 muertes por la enfermedad. En total, se han registrado 88.667 decesos desde el inicio de la pandemia.



¿Cómo evoluciona la epidemia ahora? Evolución de los casos y las muertes notificadas, los hospitalizados y los ingresados en UCI cada día y la variación en los últimos 7 días Fuente: Ministerio de Sanidad



Más de 10 millones de personas han recibido la dosis de recuerdo

El mismo día que comienza la vacunación a menores de entre 5 y 11 años, Sanidad informa de que más de 10 millones de personas (10.094.293) han recibido la dosis de recuerdo contra la COVID-19.

Además, la mitad de los vacunados inicialmente con Janssen cuentan con el segundo pinchazo de refuerzo contra la COVID, y el 81,33% de los mayores de 70 años tienen ya esta tercera dosis.

El 89,7% de la población diana ha recibido la pauta completa contra la COVID-19, mientras el 91,6% tiene al menos un pinchazo anti COVID. Por grupos de edad, el 78% de las personas de 30 a 39 años tienen esta máxima protección frente a la enfermedad, así como casi el 80% los de 20 a 29 años.







Los niños comienzan a cerrar el círculo de la vacunación: "Pensaba que iba a doler mucho, pero ha sido superguay"

Llegó el día. Casi un año exacto después de empezar con la vacunación, España ha empezado este miércoles a cerrar el círculo de la inmunización. Las comunidades autónomas han comenzado ya a pinchar a los menores de entre 11 y 5 años (incluidos) en una jornada que la ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha calificado de "hito" en el proceso de vacunación durante su visita a dos centros en Castilla-La Mancha.

Extremadura ha sido de las regiones que más ha madrugado. A las 9.30, en el Colegio Cuidad de Mérida de la capital, Juli ya esperaba a su hijo entre ciertos nervios para monitorizar su evolución. A las 10.11, Alonso ha salido por la puerta con un logro más completado en su proceso de maduración. "Todo fenomenal, no me ha dolido. Pensaba que me iba a doler mucho, pero ha sido superguay", ha tranquilizado a su madre.