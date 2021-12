Sanidad aprueba la dosis de refuerzo para los mayores de 40 años y los vacunados con AstraZeneca

La ampliación de las terceras dosis sigue su curso. La Comisión de Salud Pública ha aprobado volver a vacunar con una inyección de refuerzo a las personas de 40 años en adelante y a todos los inmunizados con pauta completa de AstraZeneca. Este último grupo está formado por trabajadores esenciales jóvenes, como docentes, bomberos o policías, y pueden ponerse la dosis extra una vez trascurridos tres meses de la primovacunación frente a los seis que deben esperar los vacunados con ARN mensajero (Pfizer y Moderna) o con combinación.

El orden de vacunación será por edad, empezando por las personas de 59 años y progresivam.ente bajando hasta los 40, confirman fuentes del Ministerio. La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ya avanzó este miércoles que había una propuesta sobre la mesa para incluir a los mayores de 50 como receptores de la dosis de recuerdo, pero finalmente el órgano técnico, formado por los directores generales de Salud Pública de las comunidades autónomas y profesionales del Ministerio, ha validado un documento de la Ponencia de Vacunas que iba más allá del plan inicial.

Con este nuevo paso, España acelera y alcanza la recomendación del Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDE, por sus siglas en inglés) de vacunar con dosis de refuerzo a todos los mayores de 40 años.

El Gobierno, no obstante, está siendo más conservador que los países del entorno, como Francia o Reino Unido, que han llegado a abrir las terceras dosis a toda la población pese a que algunos expertos consideran que no es urgente revacunar a la población joven. Inmunólogos y vacunólogos ven más prioritario convencer al pequeño porcentaje que todavía no tiene ninguna dosis y mejorar el acceso de países más desfavorecidos que no han podido inyectar ni con la primera dosis a toda su población.

Los mayores de 50 años, teniendo en cuenta cuándo recibieron la primovacunación, podrían empezar a ponerse dosis de refuerzo próximamente. Mientras que entre las personas de 40 en adelante todavía no han trascurrido los seis meses de intervalo entre la pauta completa y la dosis extra. Hay que recordar que estos seis meses se reducen a tres para las personas vacunadas con AstraZeneca o con Janssen, según recomienda la Ponencia de Vacunas.

Sobre la incorporación de docentes, policías o bomberos jóvenes vacunados con AZ, fuentes de la Ponencia explican que la decisión responde a la constatación de que con la vacuna de adenovirus los anticuerpos se desvanecen más rápido que con las inyecciones de Arn mensajero, aunque recuerdan que "no hay vacunas buenas o malas" y que todas protegen frente a la enfermedad grave y al fallecimiento.