Los mayores de 50 años y los vacunados con Astrazeneca serán los siguientes grupos en recibir la tercera dosis

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha confirmado que los siguientes grupos que recibirán la tercera dosis serán los mayores de 50 años y también los vacunados con dos dosis de Astrazeneca. Se trata de la última propuesta de la Ponencia de Vacunas, el grupo de expertos que asesora al Ministerio, cuya aprobación está prevista para este jueves en la Comisión de Salud Pública, ha expresado la titular de Sanidad en la rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial de Salud.

Hasta ahora, las sucesivas ampliaciones de las dosis de refuerzo habían dependido de los tramos de edad, salvo en el caso de los inmunodeprimidos, de los sanitarios y de los mayores de las residencias. Esta vez, la Ponencia de Vacunas ha optado por incluir a los inmunizados con una vacuna concreta: Astrazeneca. Este grupo está formado por trabajadores esenciales, como docentes, policías o bomberos. Todos recibierán una dosis extra pasados los seis meses desde que completaron su pauta.

"La dosis de refuerzo funciona. Estamos viendo que la incidencia en el grupo de 70 años en adelante es menor y coincide que es el grupo que está mayoritariamente vacunado con la tercera dosis", ha argumentado Darias, que ha subrayado que España busca acelerar la administración de dosis extra ante el ascenso rápido de contagios.

El Centro Europeo de Control de Enfermedades (ECDE, por sus siglas en inglés) avaló hace tres semanas la tercera dosis para mayores de 40 años. España, con este nuevo paso, se acerca a esa recomendación, empujada por los países del entorno -Francia o Reino Unido ya tienen aprobado el booster para todos los adultos-, el aumento de casos y la preocupación que genera la variante ómicron. Las comunidades y también Sanidad asumen que la ampliación a mayores de 40 será cuestión de semanas. La estrategia de vacunación, ha abundado Darias, está en "constante proceso de revisión".

Los casos notificados han aumentado un 42% en los últimos siete días y la ministra vincula el crecimiento más rápido a la "alta movilidad y a las interracciones en los días de fiesta" tras el Puente de la Constitución. La circulación más intensa del virus está teniendo también su correlato en las hospitalizaciones y las UCI, pero de un modo inferior al de otras oleadas. "Hay significativamente menos ingresos", ha matizado la ministra. La ocupación de camas de Cuidados Intensivos con pacientes COVID es del 12%; y del 5% en el caso de las camas de planta, según los últimos datos.

Según fuentes consultadas, las comunidades no han planteado acciones coordinadas de cara a la Navidad en la reunión y el Ministerio tampoco las ha propuesto. Darias insiste en la "cultura del cuidado" y advierte de que "no se puede dejar todo a la vacunación". El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García Page, ha avanzado públicamente que no habrá restricciones hasta después de las fiestas navideñas. Y Navarra es la única comunidad que se ha lanzado a recomendar que no se junten más de 10 personas los días festivos.