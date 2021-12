Page: "Hemos tomado la decisión de no cambiar normativa de la COVID-19 hasta después de Navidades"

Es definitivo. El Gobierno de Castilla-La Mancha no aplicará medidas restrictivas durante la Navidad contra la COVID-19 más allá de las estipuladas actualmente en las que prima el uso de la mascarilla, la distancia de seguridad y la higiene de manos.

Lo ha anunciado el presidente de Castilla-La Mancha durante un acto con empresarios toledanos en el Palacio de Fuensalida. "Me comprometí a hacerlo el día 15. Hemos tomado la decisión de no cambiar normativa de la COVID-19 hasta después de Navidades".

Emiliano García-Page ha querido "transmitir tranquilidad" porque "tenemos la menor incidencia del país" y "hemos comenzado con la vacunación de niños casi a gusto del consumidor", pero no obstante ha matizado: "Me reservo un 1% de dudas por si hay un cambio en unos días". Confía en que eso no ocurra (todavía queda por conocer el impacto del largo puente de la Constitución) pero de momento las restricciones no está previsto aplicarlas "ni a hostelería, ni al ocio ni a la movilidad, pero eso no significa que la barrera esté levantada para todo", advertía. .

En su argumentación ha señalado que "podemos hacerlo porque lo coherente es que, si hemos exigido mucho cuando las cosas iban mal, ahora tenemos que ayudar al esfuerzo de la ciudadanía. ¿Qué se complica porque no lo dominamos? Lo veremos".

En este punto ha querido destacar que "el comportamiento de la gente en esta región hace que no sea necesario modificar la normativa que hoy estamos regulando las comunidades autónomas. Serán con mascarilla pero serán felices fiestas", zanjaba.

Según los últimos datos del Ministerio de Sanidad, Castilla-La Mancha registra la incidencia acumulada de contagios más baja del país con 195 en 14 días, con riesgo medio de transmisión, y muy alejada de la media nacional que está ya en riesgo alto con 412 casos.