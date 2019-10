El juez Yusty dice que no tiene "prisa" por resolver la causa de Franco: "No sé quién tiene prisa, desde luego yo no"

José Yusty, el magistrado que mantiene paralizada de forma cautelarísima la licencia de obras municipal para levantar la losa de Franco, afirmó durante una vista celebrada el pasado 20 de septiembre y que publica este viernes El País que no tiene "prisa" por resolver el pleito: "Como me quedan cuatro años y pico para jubilarme, yo prisa no tengo. No sé quién tiene prisa en este pleito, pero desde luego yo no".

A la espera de que Yusty haga algún movimiento, el Supremo ya ha dicho que "a ningún otro órgano judicial distinto de esta Sala corresponde conocer de las actuaciones del Consejo de Ministros ni de la ejecución de esta sentencia". El Gobierno ya puede ejecutar la decisión del Alto Tribunal.

El abogado del Estado reprochó al juez Yusty en la vista del pasado 20 de septiembre los tiempos que estaba manejando. Según el vídeo desvelado por El País, el magistrado Yusty dice que la "urgencia" para resolver la causa "ha quedado destruida" por la recusación que presentó contra él la Abogacía del Estado por sus opiniones sobre la ley de memoria histórica, finalmente denegada por el Tribunal Superior de Justicia de Madrid.

"La urgencia ha quedado destruida. No por mí, sino por la recusación contra mi persona, acusándome de falta de imparcialidad. Lo cual, como usted comprenderá, no es agradable (...) Porque rápidamente se publica como una nota desfavorable, como algo pernicioso y que implica la maldad intrínseca del magistrado. Hasta mi mujer me dijo: '¡Te han recusado!", replica Yusty.

Además, recuerda una segunda vez que se va a jubilar en cuatro años y medio. "Tengo cuatro años y medio. Y si esto tiene ya como 400 folios, puede tener 4.000. Claro, si tiene 4.000 no pretenderá ni el Ministerio ni ninguna autoridad que el juez lo lea en un par de horas", dice.

El juez Yusty Bastarreche se hizo famoso al suspender un acto sobre el derecho a decidir en Madrid en 2017. Anteriormente había escrito un artículo académico criticando la ley de Memoria Histórica, como publicó eldiario.es, en el que atribuía al Ejecutivo de José Luiz Rodríguez Zapatero objetivos ocultos para redactar dicha norma: "El Gobierno, con oscuras intenciones, ha hecho revivir, todos los hechos y situaciones que llevaron a nuestra Patria a aquellos momentos difíciles", redactó. El texto decía que la norma "representa el resquemor, el ansia de venganza y el odio de los vencidos en la guerra civil en estado puro sin mezcla de grandeza frente a los que la ganaron".