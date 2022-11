Un juzgado paraliza la emisión del sello del centenario del Partido Comunista tras una denuncia de Abogados Cristianos

El juzgado número 30 de Madrid de lo contencioso ha aceptado la petición de medidas urgentes de la asociación ultra de Abogados Cristianos y ha ordenado suspender la emisión del sello con el que Correos conmemoraba el centenario del nacimiento del Partido Comunista, legalizado en España desde 1977.

Fuentes de Correos afirman haber recibido el auto y señalan que están “preparando las alegaciones correspondientes”, informa Rodrigo Ponce de León.

“Recordemos que miembros del Partido Comunista están actualmente en el Gobierno y el año que viene es año electoral”, señala en Twitter Polonia Castellanos, abogada de la organización. “Este sello se emite y se publica cuando hace años de las matanzas de Paracuellos cuando miles de católicos fueron asesinados por el Partido Comunista y sus socios simplemente por causa de su fe”, añade.

Solicitamos medidas cautelares para que Correos mantenga la neutralidad de las instituciones y retire el sello comunista pic.twitter.com/PzllUrpXyj — Abogados Cristianosﻦ (@AbogadosCrist) 12 de noviembre de 2022

Abogados Cristianos es, junto a Hazte Oír, una de las asociaciones ultraconservadoras más ruidosas en España. El colectivo es responsable de las demandas contra la procesión del 'coño insumiso' o contra el artista Abel Azcona, quien denunció en una exposición con hostias consagradas la pederastia clerical.

Estos letrados también impulsaron la denuncia contra el actor Willy Toledo por haber insultado a Dios y a la Virgen en su cuenta de Facebook, unos hechos por los que el artista fue absuelto de los delitos de obstrucción a la justicia y contra los sentimientos religiosos en una sentencia emitida por el juzgado de lo Penal número 26 de Madrid.

La actividad de la organización se centra en “la defensa jurídica de la libertad religiosa, la vida, la familia y de todos los ciudadanos que ven lesionados sus derechos y libertades por razón de su fe”, según indican en su web.

La respuesta del Partido Comunista no ha tardado en llegar. “Una jueza que trabajó para el Gobierno Rajoy suspende ”cautelarísimamente“ la emisión del sello del #CentenarioPCE por una denuncia de un chiringuito de extrema derecha. Que el PP bloquee el #CGPJ cada vez que pierde las elecciones no tiene nada que ver. ¿A qué no? ¡Circulen!”, han escrito en su cuenta de Twitter.

Una jueza que trabajó para el Gobierno Rajoy suspende "cautelarísimamente" la emisión del sello del #CentenarioPCE por una denuncia de un chiringuito de extrema derecha.



Que el PP bloquee el #CGPJ cada vez que pierde las elecciones no tiene nada que ver. ¿A qué no? ¡Circulen! pic.twitter.com/a0yhftnfJE — Partido Comunista de España (@elpce) 12 de noviembre de 2022

Han sido varios los políticos y personalidades que han reaccionado a la decisión del juzgado. “No vayáis a retuitear este sello del PCE que una jueza a instancia de Abogados Cristianos ha vetado”, ha tuiteado el portavoz de ERC Gabriel Rufián.

No vayáis a retuitear este sello del PCE que una jueza a instancia de Abogados Cristianos ha vetado. pic.twitter.com/s5XGPQqIP5 — Gabriel Rufián (@gabrielrufian) 12 de noviembre de 2022

La candidata de Podemos en la Comunidad de Madrid, Alejandra Jacinto ha señalado que “suspender la emisión del sello debería ser motivo, como mínimo, de preocupación para todos los demócratas”.

Suspender la emisión del sello conmemorativo del centenario del PCE debería ser motivo, como mínimo, de preocupación para todos los demócratas.



https://t.co/DDVkR5Gzfa — Alejandra Jacinto (@AleJacintoUrang) 12 de noviembre de 2022

“Una asociación ultra pide que no se emita un sello de homenaje a un partido legal que fue padre -indispensable- de la democracia y de la Constitución española y una juez aprueba cautelares para suspender el lanzamiento. Vergonzoso y sintomático”, ha escrito por su parte Alberto Garzón en sus redes sociales.

PP, Vox y Ciudadanos también han censurado la decisión

Abogados Cristinanos no han sido los únicos en alzar la voz contra el sello. El Partido Popular, Vox y Ciudadanos censuraron este jueves la decisión de Correos de emitirlo, llegando a pedir la dimisión de su director, Juan Manuel Serrano.

El PCE, por su parte, agradeció este jueves en Twitter a Correos la emisión del sello conmemorativo recordando la celebración de los primeros cien años del partido fundado en 1921. Se trata de una tirada de 135.000 unidades que estará disponible a partir de la próxima semana.

“Es una vergüenza. Retírenlo”, reclamó el senador del PP Rafael Hernando, que ha advertido de que “el comunismo, el nazismo, y el fascismo son ideologías totalitarias condenadas por el Parlamento Europeo y que causaron millones de muertes”.

“Aquí el gobierno socialpodemita lo celebra y rinde homenaje con un sello al Partido Comunista”, ahonda el senador 'popular' cargando contra el Gobierno de coalición.

También Vox ha denunciado que la historia del PCE es “de violencia, checas, paseos, odio y totalitarismo” contra todos los españoles, “incluidos los de izquierdas”. Por ello, cree que el mejor homenaje sería “que los jóvenes conozcan su pasado criminal y genocida sin manipulaciones”; y propone como alternativa que el sello recuerde el 86 aniversario de la matanza de Paracuellos.

Los de Santiago Abascal acusan al Ejecutivo de Pedro Sánchez de usar las instituciones públicas “para su sectarismo y delirios” con el objetivo de “blanquear y reescribir su historia criminal a golpe de imposición”.

Por su parte, Ciudadanos ha exigido la dimisión del presidente de Correos, ya que cree que conmemorar el siglo de vida del Partido Comunista “es conmemorar el odio, el crimen y la miseria”. “Contraviene, además, la resolución europea de 2019 sobre el comunismo y el nazismo. Mancha la imagen de España y es una vergüenza”, avisan los 'naranjas'.

El PCE opina que “no hay derecha democrática en España”

Para el secretario general del PCE, Enrique Santiago, estas críticas demuestran que “no hay derecha democrática en España”, ya que “no soportan la democracia ni que el PCE haya estado en primera línea para defenderla cada vez que las oligarquías y la reacción han intentado acabar con ella”.