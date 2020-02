Willy Toledo, absuelto del delito contra los sentimientos religiosos

El actor Willy Toledo ha sido absuelto de los delitos de obstrucción a la Justicia y contra los sentimientos religiosos en una sentencia del juzgado de lo Penal número 26 de Madrid, que le juzgó por haber insultado a Dios y a la Virgen en su cuenta de Facebook.

La Asociación de Abogados Cristianos le denunció por un delito contra los sentimientos católicos y pidió para él una multa de doce meses. Pese a la absolución, la magistrada comenta las publicaciones del actor, que datan de 2015 y 2017.

"Del tenor literal de las publicaciones y su contexto –subraya– se evidencia la falta de educación, el mal gusto y el lenguaje soez utilizado por el acusado y que caracteriza sus publicaciones".

Sin embargo, "no acreditan por sí solos la comisión de un delito de escarnio contra los sentimientos religiosos", concluye.

Así, la juez da la razón a Toledo y a su testimonio en el juicio, donde declaró que no quiso ofender a los católicos, sino hacer una crítica política, aunque a la entrada de la vista afirmó que seguiría cagándose en la Virgen.

El intérprete criticó la apertura de juicio oral hace casi dos años contra tres mujeres por la procesión de una gran vagina por las calles de Sevilla en 2014. Finalmente, el pasado octubre la Justicia absolvió a las acusadas de la llamada procesión del 'coño insumiso' y amparó la protesta en el debate sobre el aborto.

"Yo me cago en dios, y me sobra mierda pa cagarme en el dogma de 'la santidad y virginidad de la Virgen María'. Este país es una vergüenza insoportable. Me puede el asco. Iros a la mierda". Con estas frases cerró su queja el 5 de julio de 2017, ante la noticia de que "tres compañeras", como se refiere a ellas, fueran a ser juzgadas.

Tras conocer el fallo, el abogado del acusado, Endika Zulueta, ha considerado que la absolución de su cliente es un "triunfo" del derecho a la libertad de pensamiento y de expresión.

"El pensamiento no delinque, y la expresión escrita o verbal del pensamiento (salvo que aliente a la hostilidad violenta contra determinados colectivos), no debe ser delito en un país que se entienda respetuoso con los derechos fundamentales", ha subrayado a Efe.

El letrado ha confiado en que Toledo "sea la última persona que se sienta en el banquillo en España simplemente por expresar lo que piensa, y sea un paso más para la despenalización de los delitos religiosos y del resto de las normas mordaza que continúan vigentes en nuestro país".