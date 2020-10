La huelga de médicos en ambulatorios catalanes empieza con protestas en calle

Barcelona, 13 oct (EFE).- La huelga de los médicos de la Atención Primaria del Instituto Catalán de la Salud (ICS) se ha iniciado este martes con una concentración de protesta ante la sede de este organismo en Barcelona y un seguimiento diverso.

Así, el ICS ha cifrado en un 19,7 % el seguimiento del primer día de huelga de los cuatro previstos esta semana, mientras el sindicato convocante del paro, Metges de Catalunya, lo ha elevado hasta el 60 % de media en toda Cataluña.

El día ha transcurrido sin incidentes y "con normalidad", según ha asegurado el director de las Personas y Desarrollo Profesional del ICS, Xavier Saballs, en declaraciones a los periodistas.

Saballs ha indicado que "no compartimos ni los motivos ni el momento de hacer la huelga", que ha coincidido con un repunte de los casos de contagios en varias zonas de Cataluña, especialmente en Barcelona y el Vallès, que incluso podrían provocar la toma de más medidas restrictivas antes de que finalice esta semana.

Por su parte, el presidente del Sector Primaria del ICS del sindicato, Javier O'Farrill, ha explicado hoy a los periodistas durante la protesta en la Gran Via que, debido a la pandemia y a la falta de recursos humanos, se están retrasando los diagnósticos de patologías en la población.

Ha deplorado la "dejadez" de los gestores del ICS desde la anterior huelga de finales de 2018 y ha considerado que "si hubieran hecho un trabajo adecuado, de retener talento, tendríamos más de 700 médicos" que han emigrado desde Cataluña a otros sistemas sanitarios, debido a los sueldos y las condiciones laborales.

"El sistema expulsa a los profesionales y a la población hacia la (sanidad) privada", ha opinado O'Farrill, que ha asegurado que faltan pediatras, odontólogos y ginecólogos, entre otras especialistas, en la Atención Primaria de Cataluña.

Metges de Catalunya exige al ICS el cumplimiento íntegro del acuerdo de salida de la huelga de 2018, que no se ha desplegado en su totalidad, a su juicio, y el incremento de la plantilla para poder atender las necesidades asistenciales generadas por la pandemia.

También reclama la mejora de las retribuciones y recuperar el 30 % del poder adquisitivo perdido por los profesionales durante los recortes, según sus cálculos.

A pesar de la huelga, las urgencias médicas funcionan al 100 %, según han establecido los servicios mínimos dictados por la Generalitat, y la plantilla ordinaria de facultativos de la Atención Primaria es del 25 % en las dos primeras jornadas de paro (martes y miércoles) y del 33 % los otros dos días (jueves y viernes), para todas las especialidades.

El paro no ha sido secundado por ningún otro sindicato ni tampoco por las agrupaciones de sanitarios FOCAP ni Rebelión Primaria, que consideran que ahora no es el momento de hacer protestas, debido a la pandemia, y que se han de afrontar desde todos los colectivos sanitarios y no sólo el médico.

El Instituto Catalán de la Salud es la mayor empresa pública de servicios de salud de Cataluña, con casi 39.000 profesionales que prestan servicio a casi seis millones de personas de todo el territorio y gestiona 283 equipos de Atención Primaria.

Además de los facultativos de la Atención Primaria del ICS, siguen en huelga indefinida los trabajadores del transporte sanitario (ambulancias) no urgente y la próxima semana está convocada una nueva tanda de paros de los MIR (médico interno residente).