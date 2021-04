La mitad de los españoles está a favor de la legalización de la marihuana, y el 90% aprueba su uso terapéutico

Dos años después, el CIS ha vuelto a preguntar por la disposición de la población española hacia la legalización de la venta de la marihuana en determinados establecimientos y también para uso terapéutico. La mitad de la población (49,7%) está ya a favor de una venta regulada y en determinadas condiciones. Esto supone tres puntos más que en 2018. En contra de la legalización para este uso, hay un 40,9% de la población.

Seis respuestas del Gobierno, seis versiones: el oscurantismo envuelve al mercado del cannabis en España

Saber más

También ha dado un buen salto la predisposición hacia la legalización del uso terapéutico, alcanzando un convincente 90%, seis puntos más que la última vez que se pidió la opinión sobre este aspecto. En contra, hay solo un 4,6%.

Estos datos aumentan aún más la brecha entre la mayoría social a favor de la regulación y la política. Unidas Podemos está desarrollando un proyecto de ley de consumo integral —para el uso tanto recreativo como terapéutico— del cannabis para presentar en la segunda mitad de la legislatura. Pero el mapa de apoyos no está claro y el otro miembro del Gobierno de coalición, el PSOE, ya despertó el recelo entre los usuarios del cannabis con fines medicinales al declarar el pasado mes de noviembre que "el nivel de evidencia disponible no es suficiente". Podemos no consideró esta postura como un obstáculo innamovible sino como "un punto de partida".

Los pacientes con dolor incesante llevan años esperando esta regulación. "Hay diez millones de personas con dolor crónico, tres de ellas con neuropático. El 70% de los pacientes no encontramos ninguna solución. Déjanos que al menos esto sea una opción", pedía Carola Pérez, presidenta del Observatorio Español de Cannabis Medicinal, uno de los nombres más visibles en la lucha por la regularización para el uso terapéutico.