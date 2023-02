El PP utiliza la visita de una delegación de igualdad del Parlamento Europeo para atacar al Gobierno por la ley del 'solo sí es sí'

Nueve eurodiputadas de la Comisión de los Derechos de la Mujer e Igualdad de Género del Parlamento Europeo visitaban estos días España. Aunque la llegada de la delegación estaba prevista desde hacía meses y tenía como objetivo conocer de cerca las políticas de cuidado, contra la violencia sexual y la trata impulsadas por el Gobierno, el PP ha aprovechado la polémica interna con la ley del 'solo sí es sí' para convertir la visita en una enmienda al Ejecutivo.

La agenda de la delegación, que ha terminado sus trabajos este miércoles, incluía reuniones con los ministerios de Igualdad y Justicia, así como con la secretaría de Estado de Asuntos Sociales, con asociaciones de la sociedad civil, con la Fiscal de Sala de Violencia contra la Mujer, Teresa Peramato, y con el Observatorio de Violencia de Género del CGPJ, entre otras. No se trataba de una misión de control o vigilancia, sino más bien informativa: el Parlamento Europeo tiene entre manos varias directivas europeas sobre asuntos en los que España ya ha legislado. Es el caso de la directiva de violencia de género o de la directiva sobre cuidados.

Sin embargo, la coincidencia de la delegación con un momento en que la tormenta por la ley del 'solo sí es sí' impregna la batalla política ha hecho que las eurodiputadas conservadoras centren su discurso en la crítica al Gobierno. La jefa de la delegación era la eurodiputada polaca del Partido Popular Europeo Elżbieta Katarzyna Łukacijewsk, que en una rueda de prensa este miércoles lanzaba algunas críticas soterradas tanto por la ley de libertad sexual como por la ley trans.

“Algunas personas de la sociedad civil nos han trasladado que esta ley (en referencia a la ley trans) puede dar lugar a una serie de problemas con la ley de violencia de género, pero no soy jurista”, decía Łukacijewsk, que admitía que desconocía qué tipo de efectos adversos podía tener la interacción de estas normas. Otros seis países europeos han aprobado ya leyes similares que contemplan la autodeterminación de género de manera muy similar a la española.

Sobre la ley de 'solo sí es sí', la eurodiputada polaca afirmaba que hubiera sido diferente si la norma “no hubiera funcionado de forma retroactiva”, obviando que el Código Penal español establece, en todos los casos, que se aplicará siempre la norma más beneficiosa para el reo. La eurodiputada reconocía, no obstante, que España había adaptado adecuadamente el concepto del consentimiento que incluye el Convenio de Estambul, de referencia en la materia.

En cualquier caso, Łukacijewsk confiaba en que fuera posible un consenso político para reformar la norma: “Quiero subrayar que el papel del Parlamento Europeo no es solucionar o ejercer presión en relación a esta ley, simplemente mostramos la esperanza derivada de nuestras reuniones de que se logre una buena solución para los posibles problemas que se han señalado desde los medios de comunicación y la sociedad civil”. La delegación no ha emitido ningún pronunciamiento conjunto en ningún sentido, y será después, tras su vuelta a Bruselas, cuando discutan las conclusiones y emitan un informe.

Reuniones con ministerios

La misión estaba compuesta por nueve eurodiputadas, entre las que se encontraban cinco españolas: Lina Gálvez, del PSOE; María Eugenia Rodríguez Palop, de Unidas Podemos; Rosa Estarás, del PP; Soraya Rodríguez, de Ciudadanos; y Margarita de la Pisa, de Vox.

Fuentes del ministerio de Igualdad aseguran que, si bien la delegación había pedido que la ministra abordara en su comparecencia la ley de libertad sexual, la línea de trabajo sobre cuidados y el proyecto de ley de trata, algunas diputadas centraron sus preguntas en lo sucedido con el 'sólo sí es sí', dejando de lado el resto de asuntos. En un clima que califican de tenso, la jefa de la delegación decidió dar por terminado el encuentro sin escuchar a la Delegada del Gobierno para la Violencia de Género, Victoria Rosell, que iba a aportarles precisamente más información sobre la ley de libertad sexual.

La delegación también se reunió con la ministra de Justicia, Pilar Llop. Desde su departamento señalan que la reunión fue cordial pero admiten que el objetivo de la misión ha quedado desvirtuado y hay quien la está utilizando para “hacer ruido”.

“El denominador común de las reuniones ha sido frenar la alarma que ha generado la rebaja de condenas”, decía este miércoles la eurodiputada popular Rosa Estarás, que aseguraba que el Consejo General del Poder Judicial les había trasladado que “el daño a España es irreversible”.

La eurodiputada socialista Lina Gálvez subraya que la visita se hace a España porque es referente en legislación en igualdad y que en ningún caso el objetivo de la misión era ni centrarse ni fiscalizar la aplicación de la ley del 'solo sí es sí'. “Es verdad que la misión llega en un momento en el que hay un alarma social pero ha sido una parte de la misión, una pata más. Cuando la directiva de violencia de género se discutió en la Comisión de Igualdad del Parlamento Europeo, la ponente, que es del Partido Popular europeo, puso como ejemplo la ley española 'del sí es sí'. Es una pena que esta misión se haya instrumentalizado para atacar al Gobierno de España porque perdemos las mujeres y las feministas”.

Por su parte, la eurodiputada de Unidas Podemos María Eugenia Rodríguez Palop, que es vicepresidenta primera de la Comisión los Derechos de la Mujer e Igualdad del Parlamento Europeo, señalaba que la ley no ha ocupado tanto la centralidad de las reuniones “como de las preguntas de algunas personas que formaban parte de la misión”. “El objetivo central de la misión no era ese, no hemos venido ni a evaluar al Gobierno ni a fiscalizar la ley del 'sí es sí', eso es falso”.