La RFEF responde a Jennifer Hermoso e intenta probar que sí que alzó a Rubiales

La Real Federación Española de Fútbol que preside Luis Rubiales publicó en la noche del viernes un nuevo comunicado en el que persiste con su señalamiento a la futbolista Jennifer Hermoso. En el documento, la entidad pretende desacreditar las palabras de la jugadora, que horas antes había negado que consistiera que Rubiales la besara durante la celebración de la victoria del Mundial. “En un Estado de derecho, como ha defendido el presidente, las opiniones se contrarrestan con hechos y con pruebas y las mentiras se rebaten en los juzgados”, dice el texto en el que se anuncian “acciones legales” por parte de la RFEF y el presidente “ante la gravedad del contenido de la nota de prensa del Sindicato Futpro”, asociación a la que ha recurrido la atleta para defender sus intereses.

“Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó [Rubiales] y, por supuesto, en ningún caso busqué alzar al presidente”, escribía Hermoso en su comunicado. Es en ese “alzamiento” en el que se enroca la RFEF para intentar descalificar el resto del discurso de la jugadora y se apoya en una secuencia de cuatro imágenes que presuntamente sirven para demostrar que la futbolista levantó del suelo a su superior en los momentos previos a que este le diera un beso: “La primera demostración de que los hechos expuestos por el Sr. presidente son absolutamente ciertos y que no miente, los vamos a empezar a aportar en este comunicado con las imágenes que lo acompañan”, dice el texto antes de mostrar las fotografías sobre las que desgranan paso a paso la posición corporal de ambos.

Con estas imágenes del momento previo a la agresión, la RFEF busca demostrar que el beso fue una acción consensuada por ambas partes. Durante su discurso del viernes, Rubiales también se había referido a ese mismo instante diciendo “ella me levantó a mí del suelo. Me cogió por las caderas, por las piernas. No recuerdo bien. Me levantó del suelo, que casi nos caemos, y al dejarme en el suelo nos abrazamos. Ella fue la que me subió en brazos y me acercó a su cuerpo”.

El mismo texto también parece intentar deslegitimar la veracidad del comunicado del sindicato Futpro, a través del cual Jennifer Hermoso y todas sus compañeras de selección anunciaron su renuncia a volver al equipo nacional hasta que no haya cambios en la dirección de la Federación. “En la nota del sindicato se dice hablar en nombre de la Sra. Jennifer Hermoso y se le atribuyen unas declaraciones de la jugadora que están entrecomilladas dando a entender que han sido pronunciadas por ella”, reza el documento de la RFEF sin referirse a la renuncia del resto de jugadoras.

Días antes, esta organización había publicado un comunicado justificando la conducta de Rubiales en el que atribuyó declaraciones a la deportista que ella no había dicho. “No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”, declaró Hermoso en el documento publicado por su sindicato este viernes, refiriéndose a este primer mensaje.

El comunicado de la entidad insiste en que “el presidente de la RFEF ha querido llevar este tema con el máximo respeto a las jugadoras y a las instituciones y solo cuando se ha pasado una línea roja inasumible ha salido públicamente a dar su versión de los hechos”.

Este es el comunicado íntegro:

__________________

La Real Federación Española de Fútbol ha tenido conocimiento del comunicado que ha hecho público el sindicato Futpro en relación con la intervención del Sr. Presidente de la RFEF, D. Luis Rubiales, con ocasión de la Asamblea Extraordinaria de la RFEF, que como de costumbre, y aun tratándose de una Asamblea de una entidad privada y con el afán de transparencia absoluta que ha caracterizado al Sr. Rubiales desde su llegada, ha sido retransmitida en directo por streaming y se ha ofrecido la señal a todos los medios de comunicación que han querido conectarse.

En la nota del sindicato se dice hablar en nombre de la Sra. Jennifer Hermoso y se le atribuyen unas declaraciones de la jugadora que están entrecomilladas dando a entender que han sido pronunciadas por ella.

La RFEF desea comunicar a la opinión pública que los órganos competentes de la RFEF que están tramitando las denuncias presentadas ante la Federación han intentado contactar con la Sra. Jennifer Hermoso habiendo resultado infructuoso en todo momento.

La RFEF anuncia la presentación de cuantas acciones legales correspondan en defensa de la honorabilidad del Sr. presidente de la RFEF que ha expuesto de una forma clara y sencilla como se produjeron los hechos que son motivo de conflictividad y escarnio por parte de amplios sectores de la sociedad contra el Sr. presidente.

Dice la nota (comillas atribuidas a la Sra. Jennifer Hermoso): “Quiero aclarar, que tal y como se vio en las imágenes, en ningún momento consentí el beso que me propinó y por supuesto en ningún caso busqué alzar al presidente. No tolero que se ponga en duda mi palabra y mucho menos que se inventen palabras que no he dicho”.

En un Estado de derecho, como ha defendido el presidente, las opiniones se contrarrestan con hechos y con pruebas y las mentiras se rebaten en los juzgados.

El presidente de la RFEF ha querido llevar este tema con el máximo respeto a las jugadoras y a las instituciones y solo cuando se ha pasado una línea roja inasumible ha salido públicamente a dar su versión de los hechos.

La versión de los hechos del Sr. presidente está contrastada en los expedientes internos que se han abierto, sin que hasta la fecha la Sra. Jennifer Hermoso haya contestado a ninguno de los requerimientos formulados.

Y la primera demostración de que los hechos expuestos por el Sr. presidente son absolutamente ciertos y que no miente, los vamos a empezar a aportar en este comunicado con las imágenes que lo acompañan.

Foto 1:

La Sra. Jennifer Hermoso, con los brazos, agarra al Sr. presidente de la RFEF por la espalda, mientras que el Sr. presidente tiene los brazos sueltos en la parte superior de la espalda de la jugadora. Por tanto, ninguna fuerza podía ejercer.

Se puede ver como el Sr. presidente tiene los talones de los pies ligeramente levantados.

Foto 2:

La Sra. Jennifer Hermoso mantiene los brazos agarrando por la espalda al Sr. presidente. El Sr. presidente mantiene los brazos en la parte superior del cuerpo de la jugadora.

Se comprueba como el Sr. presidente tiene ya los talones mucho mas elevados.

Foto 3:

La Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras que el presidente debe acercar sus brazos a la espalda de la jugadora como fruto de que lo ha elevado del suelo y para mantener el equilibrio.

Resulta indiscutible la inclinación de la espalda de la Sra. Jennifer Hermoso que se produce cuando está realizando una acción de fuerza.

Los pies del Sr. presidente están claramente y manifiestamente levantados del suelo como consecuencia de la acción de fuerza realizada por la jugadora.

Foto 4:

La Sra. Jennifer Hermoso sigue manteniendo los brazos en la misma posición del cuerpo del presidente mientras el presidente debe seguir agarrándose a la jugadoras para no caer y se constata de manera evidente que el arqueo del cuerpo de la jugadora se corresponde con la fuerza de elevación del Sr. presidente que está realizando.

Los pies del Sr. presidente están ostensiblemente levantados del suelo fruto de la acción de la jugadora.

Las pruebas son concluyentes. El Sr. presidente no ha mentido.

La RFEF y el Sr. presidente demostrarán cada una de las mentiras que se difundan ya sea por alguien en nombre de la jugadora o, si fuere el caso, por la propia jugadora.

La RFEF y el Sr. presidente, ante la gravedad del contenido de la nota de prensa del Sindicato Futpro, va a iniciar las acciones legales que corresponden.

La RFEF lamenta que después de un éxito deportivo tan extraordinario como el acontecido en el Campeonato del Mundo de Fútbol no se pueda estar celebrando como la situación y el éxito merece por causas completamente extradeportivas.

En todo caso, y como no puede ser de otra manera, la RFEF respeta como ha respetado en todo momento las decisiones de las jugadoras que querer participar o no con la selección española en los partidos internacionales, si bien deja constancia de que la participación en la selección es una obligación de todas las personas federadas si son llamadas para ello.