Sanidad y comunidades debaten endurecer las restricciones en Semana Santa pero descartan un toque de queda a las 20.00

Sanidad y las comunidades autónomas debaten hoy cómo enfrentar la Semana Santa ante los datos epidemiológicos que reflejan un empeoramiento de la situación. A las medidas acordadas anteriormente en el Consejo, pueden sumarse otras esta tarde, como el cierre de toda la actividad comercial no esencial a las 20.00 horas. Los responsables de varias comunidades autónomas han referido conversaciones en las últimas horas con el Ministerio de Sanidad en este sentido, pero descartan que se vaya a modificar el horario del toque de queda, para lo que habría que hacer un nuevo decreto de estado de alarma. El actual estará en vigor en principio hasta el 9 de mayo.

Fuentes del Departamento de Salud catalán han confirmado que desde el Ministerio de Sanidad les contactaron este martes para sondear la posibilidad de cerrar todas las actividades no esenciales a las 20.00 horas. Una medida que se prevé que se aborde por parte de todas las comunidades en el Consejo Interterritorial de este miércoles, ante el repunte sostenido de contagios en los últimos días.

La consellera Alba Vergés, por su parte, ha dicho que esperará a conocer todos los detalles de la propuesta para valorarla, aunque sí ha adelantado que rechazarían adelantar el toque de queda.

La ministra Carolina Darias, por su parte, ha desmentido también que Sanidad propusiera adelantar el toque de queda. Ha dicho taxativamente que esto "no se producirá". La ministra ha explicado en una conversación informal con periodistas en el Congreso de los Diputados que las bases de la estrategia frente a la Semana Santa están en el acuerdo del Consejo Interterritorial del 10 de marzo. Sin embargo, ha dejado caer que las comunidades tienen margen para endurecer las medidas, y ha asegurado que ya es posible establecer el cierre de las actividades no esenciales antes del toque de queda, aunque no ha concretado que se negociara un cierre coordinado y obligatorio para todas las autonomías.

La preocupación por el cambio de tendencia en los datos de contagios y hospitalizaciones –con incremento de casos en una de cada cuatro grandes ciudades españolas– ha sido expresada también por el presidente del Gobierno en el Pleno de la Cámara. "Estamos trasladando a los ciudadanos que se queden en su casa y no se muevan de sus provincias", ha asegurado Pedro Sánchez, por lo que no se descarta que en el debate de hoy entre la ministra y los consejeros autonómicos se plantee que los cierres perimetrales sean al nivel de provincias y no de Comunidades Autónomas, como se había establecido.

Las medidas ya acordadas

El Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron el pasado 10 de marzo un paquete común de medidas para intentar evitar un repunte explosivo de la pandemia por las festividades del puente de San José y la Semana Santa. "Un acuerdo de mínimos", según ha insistido estos días repetidamente la ministra Darias.

En ese foro se pactó que el toque de queda nocturno común fuera a las 23.00 horas y que los grupos de reunión fueran de seis personas como máximo en espacios públicos abiertos y cuatro a cubierto. También se limitó a los convivientes las reuniones en espacios privados cerrados, es decir, en domicilios.

Además, en el Consejo Interterritorial se estableció el cierre perimetral de las comunidades autónomas, excepto las Islas Canarias y Baleares, para evitar desplazamientos. Una medida que ha provocado malestar al darse la circunstancia de que se están produciendo llegadas a España de turistas de la Unión Europea.