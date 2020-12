La incidencia del coronavirus en España cae por debajo de los 200 casos por primera vez desde agosto

El Ministerio de Sanidad ha registrado 9.773 nuevos casos de coronavirus en las últimas 48 horas. La incidencia acumulada se sitúa en 192,36. Esa cifra cae por primera vez desde agosto por debajo de los 200 casos por cada 100.000 habitantes (el lunes pasado estaba en 215,1). El dato de hoy equivale al acumulado de los dos últimos días, pues ayer martes, festivo, Sanidad no actualizó las cifras. En total, desde el inicio de la pandemia, se han infectado en España 1.712.101 personas confirmadas por test. Respecto a los fallecidos, se han añadido 373 desde el lunes, lo que eleva el total de víctimas mortales a las 47.019.

Este miércoles, el Gobierno ha anunciado que las vacunas y las pruebas de detección de la COVID estarán exentas de IVA antes de final de año. La información llega dos días después de que la Unión Europea aprobara una modificación de las normas comunes sobre el IVA para permitirlo. Hasta entonces los estados podían aplicar un tipo reducido, pero no un tipo 0. Esta medida se aplicará hasta el 31 de diciembre de 2022 y se refiere exclusivamente a los test que cumplen con la legislación europea y a las vacunas que eventualmente apruebe la Agencia Europea del Medicamento (EMA).

La portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ha recordado que las vacunas serán gratuitas para los ciudadanos españoles y administradas por el Sistema Nacional de Salud. Según los grupos a los que se pertenezca, se irá realizando un llamamiento a todas las personas.

Por otro lado, en Catalunya la desescalada no continuará mientras la velocidad de transmisión no baje. Así lo ha anunciado este miércoles la consellera portavoz del Govern, Meritxell Budó, que ha asegurado que mientras el número R, que mide la rapidez de los contagios, esté por encima del 0,9 se mantendrán las restricciones correspondientes al primer tramo de la desescalada, que la semana pasada se prorrogó. Por esta razón, Budó ha cerrado la puerta a que el Govern relaje de cara a la semana que viene medidas como el confinamiento perimetral de los municipios durante el fin de semana o los límites de aforo impuestos a la hostelería: "Mañana no anunciaremos ningún cambio de tramo", ha dicho.

Además, Andalucía ha decidido prorrogar hasta el próximo día 12 sus medidas actuales contra la pandemia y ha anunciado que mañana informará de nuevas restricciones. Por otro lado, Baleares ha anunciado que adelanta dos horas el toque de queda en Mallorca, que pasa de las 00.00 actuales a las 22.00 horas, porque la situación allí, ha dicho la presidenta del Govern, "no es buena y está empeorando".