La tasa de incidencia cae por debajo de los 600 casos tras sumar 18.114 nuevos contagios y 643 muertes

La incidencia acumulada de casos de coronavirus continúa a la baja en España: ha caído 46 puntos desde ayer martes. Si entonces era de 630 positivos por cada 100.000 habitantes en los últimos 14 días, en el balance de hoy se encuentra en los 584, el dato más bajo desde el pasado 15 de enero.

Este miércoles, el Ministerio de Sanidad ha registrado 18.114 nuevos contagios de coronavirus. Se trata de un repunte con respecto a ayer, cuando fueron 16.402 y se superaron los tres millones de casos confirmados por test desde el inicio de la pandemia. Esa cifra hoy asciende a 3.023.601.

Por regiones, la Comunidad de Madrid encabeza los contagios, con 3.625 nuevos, de los que 2.763 se han detectado en las últimas 24 horas. Tras ella, Catalunya notifica 3.422 y 1.043 respectivamente; la Comunitat Valenciana, 3.030 y 374, y Andalucía, 2.987 y 601.

Respecto a los fallecidos, las autoridades sanitarias han añadido 643 nuevos. Se trata del tercer peor dato desde la primera ola y eleva los decesos desde marzo a los 63.704. De ellos, 1.748 han muerto en la última semana.

Casi 900.000 personas han recibido las dos dosis de la vacuna en España

Actualmente 889.683 personas cuentan con la inmunidad completa en España tras haber recibido las dos dosis de la vacuna, lo que supone el 39,8% de las dosis administradas, que son en total 2.233.249.

La comunidad con la inmunización más avanzada continúa siendo Asturias, por ser la que cuenta con un mayor porcentaje de personas que han recibido las dos dosis de la vacuna necesarias para su efectividad. En el lado opuesto de la tabla, Baleares y Euskadi son las comunidades más rezagadas a la hora de administrar la doble dosis.

A día de hoy las comunidades autónomas han administrado el 76,6% de las vacunas recibidas, que son 2.914.755, según datos del Ministerio de Sanidad.

En cuanto al porcentaje de inyecciones que las regiones han administrado con respecto a las recibidas encabeza la lista Aragón (86,5%), seguido de Extremadura (84,8%), Castilla y León y La Rioja (ambas con un 83,7%). Por el contrario, a la cola se encuentra Cauta (44,5%), la única comunidad que no llega al 60%, seguida de Melilla (60,7%) y Euskadi (60,8%).

De las dosis administradas, 2.177.215 son de la vacuna de Pfizer –que ha entregado un total de 2.131.155– y se han inoculado 54.622 de las 192.000 de la farmacéutica Moderna. También esta semana se ha entregado el primer cargamento de AstraZeneca, con 196.800 dosis, de las que se han administrado hasta ahora 1.412.

Los datos llegan en una jornada en la que el Grupo Consultivo Estratégico de Expertos en Inmunización de la OMS ha recomendado el uso de la vacuna de AstraZeneca con personas mayores de 18 años, incluidas aquellas por encima de los 65 años, a pesar de las dudas que varios países, como España, que han preferido restringir su uso en esta población.

El presidente de SAGE, el mexicano Alejandro Cravioto, ha reconocido que en los ensayos clínicos de esta vacuna, desarrollada por la farmacéutica sueco-británica junto a la Universidad de Oxford, hubo una pequeña participación de mayores de 65 años, lo que ha podido contribuir a las dudas sobre su eficacia, pero los análisis de SAGE concluyen que "los resultados en esas personas no son diferentes que en grupos más jóvenes".

Además, también hoy Sanidad ha anunciado que planea posponer 6 meses la vacunación desde el momento que hayan tenido la infección de las personas de menos de 55 años sin condiciones de riesgo que ya hayan pasado la enfermedad COVID-19 y hayan desarrollado anticuerpos. Aplica de momento al personal que ya está jerarquizado para vacunarse, los sanitarios y los trabajadores esenciales. Se establece así en el borrador de la actualización de la estrategia de vacunación, a la que ha tenido acceso elDiario.es, aunque el documento definitivo, con la definición de los trabajadores esenciales que recibirán las dosis de AstraZeneca, todavía está pendiente de enviarse a las Comunidades Autónomas.

El borrador recuerda que "no se conoce la duración de la inmunidad protectora frente al virus después de la infección natural, pero es esperable que la vacunación de estas personas refuerce esta inmunidad protectora y su duración". También que "recientemente se han publicado datos, aun no revisadas por pares (preprint), que abogan por la administración de una sola dosis de vacunas de ARNm en aquellas personas jóvenes, mayoritariamente sanitarios, seropositivas al COVID-19". Pero, "hasta no disponer de información más sólida", la política de vacunación es la que se ha decidido. El documento lo firman técnicos de las Comunidades Autónomas, del Ministerio, y expertos externos. Entre los primeros 15 grupos poblacionales en los que se dividió a la población en noviembre ya se estableció que uno serían las personas con anticuerpos para SARS-CoV-2.