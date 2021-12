La UE cree que "en pocos meses" la mitad de las infecciones de COVID serán causadas por ómicron

Parece más contagiosa. Aunque aún faltan estudios que confirmen la transmisibilidad y gravedad de la variante ómicron. Así lo afirma el Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC) en un informe publicado este jueves.

Alemania extrema las restricciones a los no vacunados y plantea la inmunización obligatoria

Saber más

"Detectado por primera vez el 11 de noviembre en Botswana", dice el organismo comunitario, "el número de países que notifican casos de ómicron a escala mundial y en la UE sigue aumentando". Eso sí, el ECDC avisa de que "hay una serie de incertidumbres en torno a ómicron en términos de transmisibilidad, gravedad y potencial de escape inmunológico, si bien los datos preliminares sugieren una ventaja sustancial sobre la variante delta". Es decir, que parece que ómicron avanza más rápido.

"Según el modelo matemático realizado por el ECDC", prosigue la entidad, "hay indicios de que ómicron podría causar más de la mitad de todas las infecciones por SARS-CoV-2 en la UE en los próximos meses".

Así, el ECDC avisa de que "cuanto mayor sea la ventaja de crecimiento de ómicron sobre delta y mayor sea su circulación en Europa, menor será el tiempo hasta que ómicron cause la mayoría de las infecciones por SARS-CoV-2".

La directora del organismo, Andrea Ammon, ha explicado: "Estamos supervisando y evaluando la propagación de ómicron, pero sigue habiendo una gran cantidad de factores que pueden cambiar la dinámica, y los datos que tenemos hasta ahora son limitados".

Ammon ha afirmado que "se necesita una aproximación de varios niveles para retrasar cualquier propagación adicional de ómicron en la UE". Así, la directora del ECDC considera "imprescindibles" las "vacunas para aquellos que aún no han sido vacunados o que no han completado su ciclo de vacunación, y las dosis de refuerzo para los mayores de 40 años".

Ammon también ha insistido en que "las medidas no farmacológicas han demostrado ser efectivas para reducir la transmisión y deben continuar aplicándose en función de la situación epidemiológica, como el distanciamiento físico, la ventilación adecuada en espacios cerrados y trabajar desde casa si se enferma". El ECDC, además, recuerda que "las mejoras en el rastreo y una gestión más estricta de los contactos podría ayudar a retrasar el establecimiento de la variante ómicron en la UE".

En la línea de la Comisión Europea, el Centro de Control de Enfermedades sostiene que "las medidas temporales relacionadas con los viajes deben considerarse a la luz de la situación epidemiológica más reciente, y deben revisarse periódicamente a medida que surgen nuevos datos".

Así, el ECDC apoya "incluir tests y cuarentenas a los viajeros que han regresado recientemente de los países afectados y la secuenciación de los casos identificados entre los viajeros".

¿Vacunación obligatoria?

"Hay 150 millones de europeos que no se vacunan". Así de tajante fue este miércoles la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, durante la presentación de una comunicación en respuesta a la variante ómicron que viene a repetir lo ya dicho por el Ejecutivo comunitario en el pasado. "Vacúnense, pónganse la dosis de refuerzo, mantengan la distancia social y lleven mascarilla", ha resumido Von der Leyen este miércoles, quien también ha anunciado que la vacuna de Pifzer para niños a partir de 5 años estará disponible en la UE a partir del 13 de diciembre. Además, ha dicho que de aquí a marzo habrá vacunas de sobra en los 27 para vacunar a toda Europa con la dosis de refuerzo.

"A título personal", ha dicho Von der Leyen al ser preguntada sobre la vacunación obligatoria, que están imponiendo algunos países, "hace dos años no habríamos imaginado esta horrible pandemia, etnemos vacunas que salvan vidas pero no se usan. y esto conlleva un coste sanitario enorme. El 66% de la población europea está vacunada, eso quiere decir que hay un tercio, 150 millones, que no lo están. Es verdad que hay niños pequeños y otras personas que no pueden vacunarse por alguna enfermedad. Pero es verdad que éste es un debate comprensible y apropiado que debemos afrontar. Necesita una discusión, una aproximación común y una discusión que debemos tener".