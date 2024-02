La UE pacta una ley contra la violencia machista que no incluye las violaciones por dudas legales

Los negociadores de la ley europea contra la violencia machista trabajaban con la presión del tiempo. Los asuntos legislativos que no se cerraran esta semana corren el riesgo de que su ratificación no se pueda llevar a cabo este mandato y todo se complicará el próximo con el crecimiento de la extrema derecha. Ese ha sido el contexto en el que la Eurocámara, el Consejo de la UE y la Comisión Europea han llegado a un acuerdo para la primera normativa contra la violencia de género a nivel europeo que no incluye las violaciones por las dudas legales alegadas por el Consejo -donde están representados los gobiernos- sobre las competencias para regular cuestiones como el consentimiento.

Lo que los negociadores del Parlamento Europeo han conseguido es incluir un apartado en el que instan a los estados miembros a “trabajar por una cultura del consentimiento” en las relaciones sexuales, según ha explicado la socialdemócrata Evin Incir, que ha recordado que en su país, Suecia, se tardó “una década para que el Gobierno lo entendiera”. La pretensión tanto de la Comisión Europea como de la Eurocámara era implantar el modelo de la ley del 'sólo sí es sí' en los 27 al considerar violaciones las agresiones en las que no haya consentimiento, sin que se requiera uso de la fuerza, por ejemplo.

Finalmente, la inclusión de la tipificación de las agresiones sexuales ha quedado fuera de la normativa. La negociadora socialista también ha explicado que la ley se revisará en un periodo de cinco años y confían en que, para entonces, los gobiernos hayan avanzado hacia ese concepto del consentimiento como centro de las relaciones sexuales. Aunque la violación no figura en la tipificación penal de la directiva, sí se contempla en las medidas de prevención y de atención a las víctimas.

“De acuerdo con varias legislaciones nacionales y debido a la ausencia de definición y reconocimiento de la violación como delito a nivel europeo, el servicio jurídico del Consejo ha aconsejado que incluir la violación en este texto presentaría un riesgo significativo. Contrariamente a lo que dice el Parlamento, no es una cuestión de principio o ética excluirla, sino todo lo contrario”, señalan fuentes del Consejo de la UE, que consideran que la vía para hacerlo es que la Comisión Europea incluyera las agresiones sexuales en el listado de 'eurodelitos' para acompasar la definición en todos los estados miembros y sus sistemas judiciales. El procedimiento sería largo y tedioso porque requiere luego la unanimidad de los gobiernos.

“Es importante señalar que los derechos de las víctimas en esta directiva se aplican a todas las víctimas de violencia de género, incluidas las de violación”, agregan fuentes del Consejo.

Mutilación, ciberacoso...

Lo que sí hace la directiva es establecer normas a escala de la UE sobre la tipificación como delito de determinadas formas de violencia de género y un mejor acceso a la justicia, la protección y la prevención. Entre las normas que se tendrán que incluir en las legislaciones penales de aquellos países que aún no las tengan están las relativas a la prohibición de la mutilación genital femenina y el matrimonio forzado, así como medidas específicas contra los delitos online, como la difusión de material íntimo o el ciberacoso. Introduce, además, agravantes como el ejercicio reiterado de violencia contra la mujer, la comisión de un acto de violencia contra una persona vulnerable o un niño y el uso de niveles extremos de violencia.

La nueva ley también facilitará a las víctimas de estos delitos el acceso a la justicia y obliga a los Estados miembros a proporcionar un nivel adecuado de protección y apoyo especializados. Así, recoge procedimientos para la seguridad y la salud de las víctimas, teniendo en cuenta la discriminación interseccional y el acceso a la atención sanitaria, incluidos los servicios de salud sexual y reproductiva.

Atención 24x7

La directiva obliga a los estados miembros a garantizar que las víctimas de violencia de género puedan denunciar y que tengan atención telefónica gratuita 24 horas al día, como sucede con el teléfono 016. “Cuando una víctima de violencia sexual o doméstica se pone en contacto por primera vez con una autoridad, debe evaluarse el riesgo que plantea el agresor o sospechoso. Sobre esta base, las autoridades deberán proporcionar las medidas de protección adecuadas. Éstas podrían incluir la prohibición de entrada de emergencia y órdenes de alejamiento o protección”, recoge el Consejo en un comunicado.

“Aunque esta Directiva no aborda todo lo que el Parlamento desearía, incluido un delito de violación basado en la falta de consentimiento, sí da pasos importantes en materia de prevención, protección y enjuiciamiento. Hoy damos el primer paso para hacer de Europa el primer continente del mundo en erradicar la violencia contra las mujeres”, ha señalado Frances Fitzgerald (PPE).

“No hemos logrado la inclusión de la violación como tipo penal porque algunos Estados miembros irresponsables han querido dejarla fuera”, ha lamentado la eurodiputada de Sumar María Eugenia Rodríguez Palop, que también ha sido parte del equipo negociador: “A caminar se aprende andando y hoy hemos dado un paso importante en favor de millones de mujeres en la UE. Esta directiva conlleva avances muy relevantes en la protección y apoyo a las víctimas de violencia machista. Dejamos a las niñas de hoy y mujeres de mañana la tarea de mejorarla y de lograr lo que nosotras hoy no hemos conseguido. Confío en que encuentren un mundo más feminista gracias también a nuestro esfuerzo”.