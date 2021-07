Última hora sobre el coronavirus y la actualidad política

08:14 h

La fallida moción de censura contra el Gobierno del PP en la Región de Murcia el pasado marzo fue "una estrategia brillante" tras el fracaso de Ciudadanos en las elecciones de Cataluña que se "ejecutó de forma catastrófica en el territorio" en plena OPA hostil del PP a Cs. Ana Martínez Vidal y Juan José Molina, dos de sus impulsores y también los principales valores de Ciudadanos en la comunidad murciana, han abandonado el barco –que a duras penas se mantiene a flote– en las últimas horas. El pasado domingo Ana Martínez Vidal anunciaba su renuncia al cargo de coordinadora autonómica y Juan José Molina lo hacía el lunes como secretario de Comunicación. Ninguno de ellos deja su acta de diputado en la Asamblea Regional –donde comparten el Grupo Mixto con Podemos–.

"Después de muchos meses he sufrido un desgaste personal importante tras la cantidad de ataques indiscriminados procedentes, sobre todo, del PP y de algunos medios de comunicación. He decidido anteponer el deseo de ser madre a mis 42 años y bajar el ritmo", aseguró Martínez Vidal a este periódico. "En el intento de absorber a Ciudadanos el PP ha querido circunscribir la moción de censura a una cuestión personal que me han atribuido a mí en lugar de reconocer que se trata de un instrumento legítimo de la democracia puesto en marcha por dos partidos", abundó la antigua coordinadora de Cs en la Región.