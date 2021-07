La variante británica sigue siendo la predominante en Castilla-La Mancha en el 85% de los casos secuenciados

El consejero de Sanidad ha confirmado hoy que la variante británica sigue siendo la predominante en Castilla-La Mancha, en el 85% de los positivos con COVID-19, entre las 2.000 muestras secuenciadas hasta la fecha.

Jesús Fernández respondía así a una pregunta de Ciudadanos en el Parlamento regional donde también ha comentado que un 2% corresponde a la variante brasileña y un 1% a "otras" variantes, sin citar la procedencia. "Continuamos fortaleciendo el sistema de vigilancia".

Una respuesta que no le ha servido al diputado de la formación naranja David Muñoz. "No sé si podemos estar tranquilos", le espetaba al consejero. "La variante delta está alcanzando altas cotas en la Comunidad de Madrid y no está clara la efectivad de las vacunas. Ustedes dijeron que en la primera ola Castilla-La Mancha estaba a la cabeza en incidencia acumulada por culpa de Madrid de la que dijeron que era una bomba de infección vírica".

El diputado de Ciudadanos abundaba en esta cuestión con ironía. "No sé si ahora se han movido las placas tectónicas del centro de la Península o qué pasa. Si en la primera ola la culpa era la cercanía a Madrid, ahora tenemos que preocuparnos con las variantes y, si no, debería pedir disculpas a Madrid".

"Los mensajes del Gobierno regional ya no nos tranquilizan.En Borox hay 400 jóvenes que han pedido autocita y cuando han ido se han encontrado con que no hay viales" David Muñoz Zapata — Diputado de Ciudadanos en las Cortes de Castilla-La Mancha

Muñoz Zapata ha insistido en que los mensajes del Gobierno regional "ya no nos tranquilizan" para referirse en este caso al anuncio sobre la puesta en marcha del sistema de autocita. "En Borox hay 400 jóvenes que han pedido autocita y cuando han ido se han encontrado con que no hay viales".

En este punto, el consejero se ha salido por la tangente. "No he culpado nunca a Madrid, sino a la movilidad. Me parece más serio lo que está pasando que sus comentarios. ¿Usted me ha oído decir que no estoy preocupado? Si viene más variante delta la abordaremos".

También ha afeado al diputado de Ciudadanos sus afirmaciones sobre la efectividad de las vacunas sobre las distintas variantes. " Ni usted ni yo podemos decir si las vacunas cubren o no la variante delta, para eso están los estudios científicos. Y tranquilizarnos con la pandemia, en ningún caso", zanjaba.