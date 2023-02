Víctimas de abusos en la Iglesia española alzan la voz en el parlamento francés: “Mentiría diciendo que lo he superado”

“Me llamo Juan Cuatrecasas. A los 12 años sufrí abusos sexuales por parte de un profesor del colegio. Era numerario del Opus Dei. Mentiría diciendo que lo he superado, porque la realidad es que día a día aprendo a vivir con ello”. Las palabras suenan firmes, pero el cuerpo de la víctima del 'caso Gaztelueta' tiembla mientras interviene en una histórica sesión en la Asamblea Nacional Francesa. Este miércoles, la presentación de la primera petición contra el abuso infantil en la UE, ha contado con supervivientes del horror de toda Europa. De violencias perpetradas en el seno de la Iglesia, pero también entre las familias, en la escuela, en todos los contextos posibles.

Juan Cuatrecasas, víctima de abusos en Gaztelueta: "La Iglesia española debe abandonar el negacionismo y limpiar lo que esconde"

La iniciativa, que incluye una recogida de firmas, se produce en el Día Europeo de las Víctimas de Delitos, que recuerda que uno de cada cinco menores en el continente han sido víctimas de abusos durante su infancia, y se propone mejorar la protección contra los abusos sexuales a menores en la Unión Europea. También, reforzar la legislación sobre la violencia sexual en Internet. En el origen de la petición está Justice Initiative de la Fundación Guido Fluri, comprometida en la lucha contra los abusos sexuales a menores. “Hay que poner fin a esta violencia sexualizada en Internet”, subrayó Fluri, “porque detrás de cada imagen hay un abuso. Y detrás de cada abuso está el sufrimiento de un niño”.

“Los supervivientes de la violencia sexual deben recibir más apoyo. Por otro, se trata de impedir que los niños sigan sufriendo abusos. Exigimos que la UE adopte una posición de liderazgo mundial y vote a favor de la actual propuesta legislativa para prevenir y combatir los abusos sexuales a menores, de modo que podamos proteger a todos los niños y adolescentes y hacer justicia a los supervivientes”, recalcó el filántropo suizo.

Juan tiene hoy 26 años, está concluyendo la carrera de Derecho y “he podido estabilizar un poco mi vida, pero las consecuencias de este tipo de violencia son muy graves y más cuando se produce contra menores, como era mi caso”, expuso ante los parlamentarios, flanqueado por el ministro Delegado para los Territorios de Ultramar, Jean-François Carenco. “No podía dormir, me hacía daño, sufría alucinaciones, convulsiones, intenté suicidarme en varias ocasiones, apenas comía, no quería ir al colegio, no quería relacionarme con gente de mi edad, porque a consecuencia de los malos tratos también sufrí bullying. En resumen, era como un mueble en mi casa, no podía hacer nada”.

“Imploro aquí, en la Assemblée Nationale, una acción inmediata en favor de las víctimas y supervivientes de abusos a menores. Llevamos mucho tiempo callados, incomprendidos, señalados y revictimizados. Necesitamos una legislación acorde con nuestra situación, que nos proteja. Que proteja a los niños de Europa”, clamó Juan, quien rogó a las autoridades de la UE “que se conviertan en el escudo que los menores necesitan”. “Todos vosotros habéis sido niños alguna vez. Por favor, la infancia es intocable. Es el futuro. Debemos protegerla”.

Junto a Juan, varios supervivientes. Entre ellas, Saga, víctima de la violencia infantil en Suecia y que, además vio como “mi pesadilla se difundía” a través de la red. Todos los días. “Estaba triste todo el tiempo”, explicó, emocionada, como Juan, mientras compartía su experiencia ante un auditorio en silencio. “Debemos actuar ya y luchar contra el abuso”, reclamó. También, algunos expertos, que plantearon las razones por la que es preciso luchar unidos para erradicar los abusos sexuales a la infancia en la UE. Así, Antonio Labrador Jiménez, responsable del Equipo de Lucha contra los Abusos Sexuales a Menores de la Comisión Europea, explicó el carácter crucial de la propuesta de ley de la UE para prevenir y combatir los abusos sexuales a menores en los próximos años porque, tal y como recalcó, sin esta legislación, “no habrá forma legal de garantizar que los proveedores de servicios de Internet protejan a los niños en la Unión Europea”.

“Debemos actuar ya”, recalcó Nina Vaaranen-Valkonen, directora ejecutiva de Suojellaan Lapsia, Protect Children, en Finlandia, una de las principales organizaciones europeas de lucha por los derechos de los menores. “La legislación actual, basada en esfuerzos voluntarios, ya no es suficiente. Es hora de defender los derechos de los niños y exigir colectivamente normas vinculantes para que Internet sea seguro para los niños. En Justice Initiative estamos al lado de las víctimas y los supervivientes”, incidió Vaaranen-Valkonen, quien lamentó la facilidad de algunos depredadores sexuales para seguir difundiendo a través de la red vídeos y fotos de menores abusados. “El efecto es devastador”.

Por su parte, Mié kohiyama, copresidenta del gurpo de trabajo Bravemovement Europe y cofundadora de BeBraveFrance, mostró públicamente su apoyo a la campaña de Justice Initiative.

Durante el acto, se presentó en la Asamblea francesa la petición “para que Europa defienda la justicia, sea valiente y acabe para siempre con el abuso sexual infantil”, en un acto apadrinado por el ex presidente François Hollande. “La violencia contra los menores es una tragedia que hay que erradicar. Doy todo mi apoyo a la campaña”, señaló. Por primera vez, asociaciones de víctimas de toda Europa, unidas, para pedir el fin de la violencia a menores.

“Exigimos que la Unión Europea adopte una postura de liderazgo a nivel mundial y vote a favor de la propuesta actual de la CSAM de la UE para que podamos proteger a todos los niños y adolescentes y para que se haga justicia con los supervivientes”, se señala en la petición, a la que se han sumado supervivientes de abusos en todos los ámbitos de la sociedad, padres profesores, gobiernos y el sector privado para “poner fin a la violencia sexual infantil en Europa y en todo el mundo”.

“Juntos podemos, y debemos, poner fin a la violencia sexual infantil en Europa mediante la aprobación de leyes que dificulten o imposibiliten el abuso de niños en Internet”, señalan desde la campaña, que en España se presentó la pasada semana con la exposición 'Shame' (Vergüenza), una muestra con un centenar de rostros de víctimas (en realidad, de supervivientes) de abusos, obra del artista italiano Simone Padovani (también presente en París), con el impulso de la fundación Justice Initiative y el patrocinio del Consejo de Europa.

