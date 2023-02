'Shame', la exposición en la que víctimas de abusos en la infancia muestran su rostro para plantar cara a la violencia

“Se levantaba inmediatamente y venía a sentarse a mi lado. Ponía su mano dentro de mi pantalón y empezaba a manosearme. Con 12 años no era plenamente consciente de lo que estaba pasando, pero sabía que era algo anormal y que no me gustaba. Existe algo más hiriente todavía que el abuso: el encubrimiento y la revictimización. La Iglesia debería encargarse de atenuar el dolor que producen estos delitos y más siendo la cara visible del buenismo y el cristianismo. Alguien que presume de llevar la bandera de la bondad jamás puede cometer estos crímenes y cuando los cometa se le debe castigar con mayor dureza”. Este es el testimonio de Juan Cuatrecasas, víctima de abusos sexuales en el ámbito eclesiástico por un numerario del Opus Dei. El suyo es conocido bajo el nombre de 'caso Gaztelueta', pero ahora Juan ha querido dar un paso al frente y mostrar su rostro -e historia- en la exposición 'Shame. Historias Europeas', compuesta por retratos de un centenar de víctimas de abusos a menores recogido por toda Europa. elDiario.es es medio de comunicación colaborador.

La denuncia que desenmascaró al exentrenador de Basauri: "Vi que lo seguía haciendo y había que pararlo"

Más

La muestra, que se expondrá este jueves día 16 de febrero a partir de las 13.00 horas en el Museo de Arte Sacro del Obispado de Bilbao, incluye fotografías y testimonios de víctimas de abusos sexuales en la infancia y adolescencia en distintos ámbitos, desde los colegios religiosos hasta el deporte. En total hay cuatro testimonios y retratos de españoles, dos de ellos, vascos. Como Pepe, que actualmente tiene 49 años y cuya denuncia desenmascaró a un entrenador de fútbol de Basauri que abusaba de menores a los que entrenaba. “El año en que empezaron los abusos fue como un hachazo en mi vida. Hasta entonces era un niño valiente y feliz. Empecé a tener miedos. Empecé a tener terrores nocturnos. Empecé a tener manías. Una situación que no me dejaba vivir, que me angustiaba, que me ahogaba. No podía hablar de ello y también abusó de mis hermanos, entonces la carga se hacía cada día más pesada porque me sentía culpable y cómplice. Me sentía responsable de los actos del pederasta. Con los años y la terapia entendí que bastante hice con sobrevivir”, expone Pepe.

El objetivo de la exposición, que forma parte de la iniciativa europea 'Justice Initiative', es dar visibilidad a la problemática de las víctimas del maltrato infantil y abusos sexuales en la infancia, realizar una labor de prevención y que las víctimas sean reconocidas como tal. A pesar de que muchas de ellas ya habían contado su historia públicamente, hay otras que lo harán por primera vez con esta muestra.

“En el caso de las dos víctimas de Euskadi, ya habían salido en medios de comunicación para contar su historia, pero hay otras víctimas cuyo paso de hacer pública la historia ha sido muy doloroso. Prácticamente todas las víctimas han terminado llorando tras las sesiones de fotos por haber revivido lo que ocurrió, pero tienen mérito por mostrar su rostro para una campaña que yo creo que es fundamental para todas las víctimas, porque de lo que no se habla, no existe y tenemos que mentalizarnos de que el proceso es duro y las víctimas no lo cuentan cuando quieren, sino cuando pueden, pero cuando lo cuentan no solo vale por ellas, sino que vale por todas. Han dicho aquí estoy yo, y han dado un paso al frente para dar la cara por aquellos que no pueden”, explica a este periódico Juan Cuatrecasas padre, que impulsó la asociación Infancia Robada y que ahora es diputado por el PSOE.

Más allá de la exposición, cuyas fotos han sido realizadas por el fotógrafo italiano Simone Padovani, se ha presentado una moción en el Consejo Europeo para que se reconozca a estas víctimas y se ha realizado una recogida de firmas para que los líderes europeos hagan una Europa segura para los niños y las niñas. Además, mientras la muestra se encuentre en Bilbao -después viajará a Barcelona y a Madrid- se realizarán encuentros con expertos, periodistas y abogados que tratarán el tema del maltrato y el abuso sexual a menores desde distintos ámbitos.