Apple suspende la escucha de conversaciones privadas dentro del programa de control de calidad de Siri

Apple ha suspendido su programa de escucha de conversaciones privadas que los usuarios mantienen con el asistente de voz Siri, una práctica que reveló el pasado miércoles El País. El diario informó entonces de que la compañía disponía de transcriptores en España que escuchaban conversaciones en varios idiomas que captaban los dispositivos.

El gigante tecnológico ha anunciado que prescindirá de este método, que también utilizan Amazon y Google, y del que se servía, según informó el diario británico The Guardian, "para ayudar a Siri y mejorar el dictado", así como para "entender y reconocer mejor" lo que dice el usuario.

Sin embargo, los propios empleados de Apple explicaron a The Guardian su preocupación por la frecuencia con la que el asistente de voz se puede activar de manera accidental y recabar así información y datos personales.

El programa de escucha no se reimplantará hasta que se haya revisado de forma completa esta función. Apple se ha comprometido a añadir la posibilidad de que los usuarios opten por no participar del programa de garantía de calidad en una futura actualización del software, según ha explicado la propia compañía a The Guardian.

Las empresas que gestionan asistentes virtuales, como Amazon y Samsung, suelen argumentar que las conversaciones entre el usuario y el asistente son privadas y que solamente son recogidas por robots.

Sin embargo, el pasado julio Google admitió que los "expertos del lenguaje" contratados por la firma escuchan aproximadamente el 0,2 % de las conversaciones que los usuarios mantienen con su asistente de voz, lo que significa que una parte de esas interacciones no son completamente privadas.