"Cómo borrar tu cuenta de Facebook": New York Times, The Guardian o Wired pierden la paciencia con Zuckerberg

La prensa internacional, que durante mucho tiempo mantuvo un clima de cordialidad y simbiosis con Facebook, ha perdido la paciencia. Algunas de las cabeceras más importantes del mundo y parte de las publicaciones expertas en tecnología acumulan en los últimos días artículos, portadas y enfoques que elevan el tono crítico hacia la empresa de Mark Zuckeberg.

La crítica ha venido después de una aluvión de revelaciones que ahondan en la crisis de la empresa de Zuckerberg. Facebook compartió sus datos con decenas de compañías a las que otorgaba "un acceso especial a la información de los usuarios". También el New York Times publicó el pasado martes una investigación que sacó a la luz las prácticas de la red social con Microsoft, Amazon, Spotify o Netflix, a las que permitía husmear entre los datos de los usuarios para que así estas ofrecieran anuncios personalizados.

Con este panorama, The New York Times publicaba este jueves un artículo titulado How to delete Facebook (Cómo borrar Facebook) en el que explica, en seis sencillos pasos, cómo terminar toda relación con Facebook e Instagram, otra red de su propiedad.

Mark Zuckerberg, en el Congreso de los EEUU EFE

La cabecera estadounidense no ha sido la única que se mostrado su crítica. Este semana, The Guardian también publica varios artículos al hilo de los últimos acontecimientos. Imitando el formato que cada año Facebook proporciona a sus usuarios con su actividad má destacada, the Guardian ha hecho un peculiar y sarcástico repaso del año de escándalos de Facebook: destacan a un nuevo amigo (Christopher Wylie, el filtrador que destapó Cambridge Analytica), dan como fecha señalada el día 10 de abril (cuando Zuckerberg testificó ante el Congreso de los EEUU) e incorporan el comentario que hizo una consultora británica sobre la red social: "Facebook se ha convertido en un medio para todos aquellos que buscan extender el odio y hacer daño". También le recuerdan los dos millones de europeos que este año han borrado sus perfiles.

the Guardian acompaña el vídeo con otra información que detalla cómo el estado de Washington (EEUU) ha demandado a la multinacional por el caso Cambridge Analytica y el uso que hizo la consultora de los datos de los usuarios.

También este viernes, el titular de un artículo de opinión firmado por Arwa Madawi era bastante directo: " ¿Es 2019 el año en que finalmente deberíamos cerrar Facebook?".

Mark Zuckerberg pasa por delante de un logo de Facebook en Menlo Park, la sede de la compañía en EEUU. GTRES

Por último, algunos gigantes de la prensa tecnológica internacional también han visto la oportunidad para lanzarse al cuello de Zuckerberg. Wired publica un duro artículo titulado Why should anyone believe Facebook anymore? (¿Por qué debería alguien seguir creyendo en Facebook?) que recopila los últimos escándalos de la multinacional, incluidos los ya mencionados y sus lágrimas de cocodrilo a la hora de pedir disculpas, que aseguran, debería llamarse "apolozuck" (un juego de palabras entre la palabra inglesa apologies y el apellido del fundador de la compañía).

En TheRegister, caracterizado siempre por sus titulares explosivos y con cierto toque cómico, titulan "Mark Zuckerberg hizo todo lo posible para evitar que Facebook se convirtiera en el próximo MySpace, pero olvidó un detalle crucial..." y en el primer subtítulo: "Nadie quiere a un capullo mentiroso". Motherboard también dispara a matar con un artículo que defiende que todo aquello que nos ofrece la red social ya podemos hacerlo a través de los blogs y del email. Recuerdan al movimiento #deleteFacebook enlazando con otra información sobre el tema, citando el artículo del New York Times.