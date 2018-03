Millones de personas viendo a youtubers jugar a Fortnite: así logró el Rubius una audiencia similar a las de televisión

La idea surgió el 19 de marzo. Todo comenzó gracias a Ninja , uno de los mejores jugadores de Fortnite del mundo. Este estadounidense logró más de 600.000 espectadores en una partida con el rapero Drake que emitió por Twitch. Su éxito animó a Rubén Doblas, más conocido como El Rubius, a proponer una partida al mismo juego junto a 100 youtubers españoles mediáticos. La cita se celebró este domingo 25 de marzo. Y el éxito se puede ver en los números: millones de espectadores repartidos en los distintos canales de YouTube de los participantes. Unas cifras que superan a numerosos programas de televisión emitidos en prime time el mismo día.

Fortnite es un juego del tipo Survival disponible en distintas plataformas cuyo objetivo es sobrevivir al resto. Es decir, acabar con tus rivales antes de que ellos lo hagan contigo. Su sencillez, tanto en jugabilidad como en gráficos, es su mayor baza. A su gran acogida ayuda que sea un free-to-play (o gratuito completamente).

Solo un día después de lanzar la propuesta, Doblas ya tenía a sus 99 compañeros y compañeras. Entre ellos había youtubers o influencers muy conocidos, como Wismichu, Loulogio, AuronPlay, RoEnLaRed o ChusitaFashionFever. El más importante de todos ellos es el propio Rubius, que con 28 millones de suscriptores sigue siendo el español más seguido en el portal de vídeos.

Posteriormente, se fijó la cita del domingo. El torneo comenzó a las 21h bajo el hashtag #YTBattleRoyale, y desde minutos antes ya había cientos de miles de personas conectadas a los canales de los participantes. Eso ya anticipaba una acogida histórica que se confirmó cuando ya estaban todos conectados. Por ejemplo, El Rubius superó de forma holgada el millón de espectadores en YouTube. Otros, como LolitoFdez, reunieron a más de 400.000 personas en Twitch.

Según El Rubius y varios medios, esta partida de Fortnite ha batido el récord mundial de streaming de un videojuego. Pero aún está muy lejos de la atención que logró el salto de Felix Baumgartner desde la estratosfera en 2012, cuya audiencia solo en YouTube superó los ocho millones. El hashtag del juego, #YTBattleRoyale, fue trending topic mundial. Y ahí se puede ver como multitud de usuarios tuvieron abiertos a la vez varios de los directos disponibles.

La partida dio momentos de todo tipo. Uno de los más destacados fueron las quejas del Rubius por la estrategia de otro jugador, que se dedicó a ' campear'. Es decir, esperar en un sitio a tener a tiros al resto de participantes renunciando así a ir a buscarles y hacer el juego más dinámico.

Rubén perdiendo por ponerse nervioso y mientras Pedrito festejando a más no poder por matarlo basta #YTBattleRoyale pic.twitter.com/iIsBZHsH0k

El otro está relacionado precisamente con lo anterior: AuronPlay se escondió en una caseta durante toda la partida y logró así el segundo puesto.

Gracias a todos/as por haber estado en el directo, he quedado en una partida en 2 lugar y con eso me voy más contento que la hostia jaja. Me voy a cenar que tengo hambre.