Un mes y medio yendo al gimnasio en Internet

La fase de confinamiento más restrictiva va llegando a su fin y este sábado se podrá salir a correr a la calle (siguiendo las instrucciones y condicionantes que delimitará el Gobierno). Termina una fase donde los amantes del deporte han tenido que ingeniarse fórmulas para poder hacer ejercicio en casa y evitar mirar a los ojos a esa tableta de chocolate que nos llama a gritos.

Con los gimnasios cerrados y la imposibilidad de usar los espacios públicos, durante este tiempo las búsquedas tipo “hacer ejercicio en casa” se han disparado y se han compartido en redes muchísimos ejemplos de cómo hacer frente al sedentarismo con poco o ningún equipamiento.

Los que ya estaban posicionados en redes sociales y llevaban produciendo contenidos específicos han visto cómo sus visitas se multiplicaban. Por ejemplo, la influencer de belleza Patricia Jordán lleva varios años subiendo rutinas para llevar a cabo ejercicios en casa en su cuenta de Gym Virtual. En Twitter, algunos profesionales del sector se quejan de su falta de formación y del intrusismo laboral.

Otro de los que ha visto como su popularidad se disparaba estos días gracias a las búsquedas de vídeo en Youtube es Sergio Peinado. Este madrileño, licenciado Ciencias de la Actividad Física y del Deporte, cuenta con un canal de Youtube con 2,7 millones de suscriptores. Empezó a publicar hace 7 años y en el canal donde narró en primera persona su cambio físico tiene decenas de rutinas para trabajar en casa abdominales, cuádriceps o pectorales, pero también consejos sobre alimentación o hábitos de vida. Hace unos días, Ibai Llanos le dedicaba un simpático vídeo:

Una de esas personas que ya había adaptado su actividad a los espacios digitales es Sergio Martínez en Ciencias de la Actividad Física y el Deporte - (UAH) y Máster Oficial en Rendimiento Físico y Deportivo, este entrenador personal lleva varios años trabajando a distancia para personas que quieren hacer ejercicio a su ritmo y desde casa. De hecho, la crisis del Coronavirus no ha modificado demasiado su situación: “El mayor handicap que tiene la gente a la hora de contar con un entrenador es que de forma presencial cuesta de 30 a 60 euros la hora. Al hacerlo online puedes bajar un poco el precio y llegar a más gente para darles un plan tal y como realizarían con un entrenador en sala, pero contando con que la persona lo pueda realizar de forma autónoma. En ese sentido, yo siempre trabajo en casa y mi rutina del día a día como tal en cuanto a trabajo no ha cambiado”.

Martínez sí comparte los problemas que le han compartido algunos de sus seguidores: “Ha habido una escasez tremenda de material, roturas de stock en prácticamente todas las tiendas de deporte no se podría adquirir prácticamente ningún material para entrenar”. Aunque su sistema se basa en llevar a una serie de clientes y no tanto en ofrecer contenidos masivamente, sí ha decidido compartir muchos de sus conocimientos para hacerlos accesibles al mayor número de gente posible: “Sí es cierto que me ha parecido correcto, dada la situación, hacer tanto un ebook que es gratuito. En un principio lo iba a hacer únicamente para mis clientes, pero finalmente lo he puesto en abierto y al final la intención es que las personas que entrenan entiendan mejor cómo hacerlo y porqué”.

Una de las más perjudicadas en este confinamiento en cuanto a su actividad física han sido las mujeres embarazadas o recién paridas: las primeras han visto como el paseo, herramienta fundamental del embarazo, se veía interrumpida. Las segundas han tenido que realizar toda la recuperación en casa y sin poder asistir a centros deportivos o médicos.

Para ambas suele trabajar Mamifit Sevilla, una franquicia de una empresa que ofrece servicios especializados en fitness pre y postparto y en ejercicios abdominales hipopresivos. Mariana Pavón es una de sus responsables y compartía los cambios que tuvieron que llevar a cabo por culpa del confinamiento: “En el mes de marzo tuvimos que reinventar la manera de dar clases. Las mujeres habían abonado el servicio y teníamos que seguir dando clase de alguna manera. Aunque todos estábamos un poco pegados en redes sociales buscamos la manera. Y nos pareció que la mejor manera era hacerlas en directo: para poder seguir interactuando con las chicas, corrigiendolas y tener ese punto de desahogo de no solo mirar una pantalla y reproducir el ejercicio en tu casa sino de generar un punto de de encuentro que pudiera resultar más ameno”.

Mamifit publicaba hace unos días una encuesta realizada a más de 2.000 mujeres sobre “deporte, maternidad y confinamiento” en el que la práctica de actividad física en mujeres se había duplicado durante el confinamiento. Sin embargo, casi una de cada dos entrevistadas no consideran viable el entrenamiento online”. Pavó comenta que hubo un periodo de adaptación: “Al principio fue un poco caótico, hicimos un grupo de chat para estar en contacto, las mujeres no sabían que app era...pero luego ha resultado muy bien. Nos encanta y nos está gustando mucho la experiencia”.

De hecho, Pavón cuenta que una de las actividades en las que se contaba con la presencia de niñas y niños ha terminado por convertirse en una cita ineludible: “Nosotros damos clases de recuperación posparto y a clase pueden venir los bebe. Diseñamos una sesión los viernes pensando que pudiera asistir toda la familia: .hacíamos todos los deportes, no solo hipopresivos: juegos tradicionales como el patio de tu casa pero con sentadillas, hacer flexiones con niños en brazos y juegos con ellos. Para hacerlos al hábito del deporte. Con el paso de las semanas los viernes se han convertido en un momento para estar todas las familias conectadas y además de hacer ejercicio pues hablamos del coronavirus, los niños se manifiestan... se está dando un momento muy social dentro de todo esto”.

Y es que las denostadas pantallas han pasado a tener una función esencial en la generación de espacios de socialización en un momento como este. Incluso hay grupos auto-organizados para hacer deporte que han surgido de forma espontánea. El investigador cultural Fran Quiroga comenzó haciendo llamadas con su familia y ha terminado con un grupo consolidado de 15-20 personas que se llaman a diario para seguir sus instrucciones: “Al principio empecé yo con mi hermana, que vive en un piso. Luego mi familia y luego he intentado recopilar a gente que vive sola en pisos de Madrid. Lo hemos hecho para hacer deporte pero sobre todo para subirle el ánimo a la gente que están más bajita. Ahora, los sábados por ejemplo, hacemos baile galego”.

Las opciones son múltiples: desde buscar profesionales del Yoga como Xuan Lan, pasando por usar las rutinas de trabajo del New York City Ballet, usar el archivo de la BBC para llevar a cabo ejercicios enfundado en ropajes de los 80, o instalar una de las múltiples aplicaciones que nos prometen un cuerpazo digno de experto en Calistenia. Y si nada de esto te vale para sentirte mejor, no te preocupes, lo importante es sentirse bien.