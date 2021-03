La Audiencia Provincial de Murcia absuelve a los gestores de Series Yonkis

La Audiencia Provincial de Murcia ha absuelto a los cuatro acusados por violación de la propiedad intelectual a través de la página de enlaces de descargas Series Yonkis. Los tres magistrados del tribunal han acordado ratificar la decisión que tomó el Juzgado de lo Penal número 4 de Murcia en junio de 2019, que fue recurrida por el Ministerio Fiscal; por las productoras Warner Bros, Paramunt Pictures y Universal Studios; y por la Entidad de Gestión de los derechos de los productores audiovisuales (Egeda).

La Audiencia recalca que en el primer proceso quedó reflejado como hecho probado que Series Yonkis se limitaba a enlazar a otras páginas web, que eran las que albergaban los contenidos protegidos. Las apelaciones a la sentencia no han logrado demostrar lo contrario. "No existe constancia de que tuvieran conocimiento del origen ilícito de la información a la que remitían ni que la misma lesione derecho alguno. No existe constancia en la causa de que ninguno de los acusados conociera la ilicitud de la actividad desarrollada por la página", recogen los magistrados en el fallo, al que ha tenido acceso elDiario.es.

Los acusados, desde el creador de la web original (Alberto García Sola) a los compradores del dominio (Alexis Hoepfner, Jordi Tamargo y David Martínez) alegaron que no tenía ningún control sobre el contenido de los enlaces que aparecían en estas páginas web y que, además, estos variaban por minutos debido a la acción de los usuarios.

Esta situación, añaden los magistrados, era conocida también los visitantes de la web. "El usuario del enlace que desde estas páginas webs deseaba acceder a la obra por él seleccionada era conocedor del redireccionamiento y de que la descarga o visionado en streaming se realizaba en una página web diferente de aquélla que contenía el enlace".

Series Yonkis estuvo activa de 2008 a 2014. La jueza que dictó la primera sentencia absolutoria consideró probado que la página se mantuvo activa hasta el mismo momento en que se sentó jurisprudencia sobre el enlazado de páginas web que contienen descargas de contenidos protegidos con copyright. Cuando este pasó a estar perseguido, Series Yonkis cerró. Por tanto, su actividad previa no podía ser constitutivo de delito, una argumentación que ratifica ahora la Audiencia Provincial de Murcia.

El fiscal pidió hasta dos años de prisión contra la propiedad intelectual y las entidades de gestión de derechos de autor, 555,5 millones de euros de indemnización.

"No se puede juzgar el pasado con los ojos del presente, ni el presente con los ojos del pasado", ha recalcado Carlos Sánchez Almeida, uno de los abogados defensores que han participado en el proceso. "Hemos ganado el caso gracias a la jurisprudencia europea del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y la doctrina del Tribunal Constitucional sobre la imposibilidad de condenar en segunda instancia sin repetir el juicio", detalla.

El fallo de la Audiencia Provincial de Murcia puede recurrirse ante el Tribunal Constitucional. No obstante, las condenas en tercera instancia tras dos absoluciones son extremadamente raras, detallan fuentes judiciales.