La denunciante de Facebook pide a la UE su regulación: “Es una de las amenazas más urgentes”

"Es una de las amenazas más urgentes para los ciudadanos europeos". Así ha comenzado su intervención este lunes en el Parlamento Europeo Frances Haugen, la denunciante de Facebook: "Entré en Facebook porque pensé que podía trabajar para sacar lo mejor que llevamos dentro. Pero la verdad es que se dedica a debilitar la democracia y hacer daños a los niños al situar los beneficios por delante de la gente. Facebook perjudica la salud de nuestras democracias y su integridad. Las democracias tienen que hacer lo que siempre: cambiar las leyes".

Precisamente la Unión Europea se encuentra en un momento de reformas legislativas del entorno digital, con leyes sobre servicios digitales que se encuentran en pleno proceso de negociación entre instituciones y dentro del Parlamento Europeo. "La UE debe tomarse esto muy en serio", ha dicho Haugen: "La ley de servicios digitales puede ser un grito de alerta que inspire a otros, como mi país, para hacer mejor las cosas y proteger nuestras democracias. La ley tiene que ser firme, si no es buena puede causar efectos contrarios a los deseados, y su aplicación también. De lo contrario perderemos la oportunidad de un futuro mejor para la tecnología y la democracia".

"No es una cuestión de que algunos usuarios sean inestables", ha afirmado Haugen: "Facebook se convirtió en una compañía de un millón de dólares arriesgando la seguridad de los niños. Casi nadie fuera de Facebook sabe lo que ocurre dentro. La seguridad de los niños, los mensajes de odio... Hacen falta nuevas reglas, la ley europea tiene un gran potencial, hace falta un enfoque neutral para acabar con este modelo de negocio dañino".

La denunciante afirma que "los sistemas de jerarquización de temas es uno de los principales amenazas para nuestra sociedad. Hacen falta nuevas reglas para la recomendación de contenidos y utilizar instrumentos neutrales de contenido para evitar daños en procesos electorales y en la mentes de los jóvenes. He leído las reglas del DSA [ley europea de servicios digitales], pero si quieren reglas neutrales, tienen que ser neutrales. Si no se hace bien, se puede debilitar la posición jurídica. Si se hace bien, la UE podrá cambiar la situación en todo el mundo y conseguir que las plataformas asuman el riesgo para la sociedad y no sólo la maximización de beneficios; hay que conjugar el respeto a la libertad de expresión y la protección de las personas. Ya hemos estado en esta encrucijada, como con las compañías tabacaleras cuando decían que el tabaco no tenía riesgo. Era solo un mensaje comercial. Era una amenaza para la salud humana".

El comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton, se ha reunido este lunes con Haugen y la eurodiputada Christel Schaldemose, ponente de la Ley de Servicios Digitales (DSA). Breton ha afirmado: "Hemos visto el impacto que las principales plataformas pueden tener en nuestras democracias y sociedades, incluido el bienestar de nuestros niños. Con la Ley de Servicios Digitales (DSA), ahora tenemos las herramientas para responsabilizar a las plataformas por la transparencia de los algoritmos, el uso de datos y la mitigación de riesgos. Al final, son el director ejecutivo y la junta los responsables de las acciones de su empresa. La esfera digital no es una excepción. Europa se toma en serio la regulación de lo que todavía se parece a un salvaje oeste digital. La velocidad lo es todo: necesitamos que se adopte el paquete legislativo en la primera mitad de 2022. También debemos ser extremadamente ambiciosos en nuestra respuesta. Los mayores esfuerzos de presión que hemos presenciado son en vano: no permitiremos que los intereses corporativos interfieran con el mayor interés de los ciudadanos europeos".

El eurodiputado de Ciudadanos y presidente de la comisión de Asuntos Jurídicos, Adrián Vázquez, ha agradecido a Haugen "el valor demostrado por denunciar públicamente las malas prácticas de uno de los mayores gigantes tecnológicos. Las grandes tecnológicas Acumulan más poder que la mayoría de empresas y muchos Estados. Facebook podría estar priorizando el beneficio sobre la convivencia democrática, especialmente para que su algoritmo multiplique contenidos dañinos. La diferencia con otros es que este último ha sido descubierto".

El presidente de la comisión de Libertades, Juan Fernando López Aguilar (PSOE), ha afirmado: "Sus revelaciones son importantes, muestran un ataque a los derechos fundamentales. Los datos y algoritmos tienen un impacto cada vez mayor sobre la información disponible de los usuarios. Hay problemas para el pluralismo y libertad de prensa, hay un clima de violaciones de derechos fundamentales de los usuarios, y la autorregulaciuón fracasa de manera flagrante".

Haugen ha querido alertar de los "riesgos para la democracia inherente en la jerarquización de temas de Facebook: es peligrosa porque la gente se siente atraída por el contenido más extremo. Damos mucha más atención a lo más extremo, más divisorio, también ocurre en la publicidad. Por eso yo este sistema que amplifica el contenido divisorio erosiona las democracias. Se está violando la diginidad de las personas por lucro".

Críticas a metaverso

Metaverso, el nuevo proyecto presidente de Facebook, Mark Zuckerberg, tampoco convence a Haugen. "Me preocupa mucho. Muestra un metaproblema de Facebook, porque quieren darle prioridad al crecimiento y beneficios en lugar de hacer bien lo que han hecho. Con 10.000 ingenieros harán videojuegos, pero no van a trabajar en la seguridad. Es indefendible".

"En cuanto al daño directo", dice la denunciante, "me preocupa que haya más sensores en nuestras casas y oficinas. Para el metaverso el usuario se tiene que exponer mucho, y Facebook miente cada vez que le conviene, como para llenar sensores de casas de una empresa que no es transparente".

Haugen sí ha concedido algo: "Lo que sí me gusta es que será más a escala humana, que va a funcionar con grupos de hasta 10. Eso es un entorno más seguro que los grandes grupos de Facebook".