Meta bloquea las noticias en Canadá y Google amenaza con hacerlo por una ley para que paguen a los medios

El Senado canadiense ha aprobado este jueves un proyecto de ley que obligará a plataformas como Facebook y Google a pagar a los medios de comunicación por incluir su contenido en sus servicios. Tras la aprobación en el Senado, la ley ha pasado el trámite parlamentario y entrará en vigor cuando reciba la sanción real y sea promulgada. Su ratificación ha provocado una reacción inmediata de ambas multinacionales, que no quieren asumirla.

Meta (propietaria de Facebook, Instagram y WhatsApp) ha confirmado que impedirá que los usuarios compartan noticias en Canadá y no pagará a los medios. “Confirmamos que se pondrá fin a la disponibilidad de noticias en Facebook e Instagram para todos los usuarios de Canadá antes de que entre en vigor la Ley de Noticias online”, ha afirmado un portavoz de la compañía. Meta había anunciado este movimiento durante semanas, alegando que las noticias no tienen valor económico para la empresa y que sus usuarios no utilizan la plataforma para leer noticias.

Google, por su parte, ha dejado caer que tomará el mismo camino si la ley no se corrige de inmediato al considerarla “inviable”. “Estamos haciendo todo lo posible para evitar un resultado que nadie desea. En todo momento, hemos propuesto soluciones sensatas y pragmáticas que habrían mejorado el proyecto de ley y nos habrían despejado el camino para aumentar nuestras ya importantes inversiones en el ecosistema informativo canadiense”, ha manifestado un portavoz de Google en un comunicado enviado a elDiario.es.

“Hasta ahora, ninguna de nuestras preocupaciones ha sido atendida. El proyecto de Ley C-18 se ha convertido en Ley y sigue siendo inviable. Seguimos trabajando urgentemente con el Gobierno para encontrar una solución”, añaden las mismas fuentes.

Ambas multinacionales se han negado a pagar a las empresas de comunicación al alegar que la distribución de enlaces a sus noticias es “beneficioso” para los periódicos y medios de comunicación. Los expertos han advertido de que la desaparición de estas plataformas de información de medios de comunicación multiplicará el efecto de la desinformación en Facebook, Instagram y Google.

Según el periódico The Globe and Mail, el ministro de Patrimonio de Canadá, Pablo Rodríguez, tenía previsto mantener este jueves una reunión de emergencia con Google para intentar llegar a un acuerdo. El comentario enviado por Google a elDiario.es es posterior a la reunión, por lo que es de suponer que no se ha alcanzado dicho pacto. Pese a ello, Google no ha confirmado por el momento el bloqueo de las noticias en Canadá.

Acusación de chantaje

El pasado 2 de junio, Facebook e Instagram pusieron en marcha el bloqueo temporal del acceso a noticias en Canadá a parte de sus usuarios en represalia por el proyecto de ley. Entonces, el Gobierno canadiense acusó al gigante tecnológico estadounidense de intentar chantajear al país. El primer ministro, Justin Trudeau, calificó de “grave error” la decisión de Meta y añadió que la compañía estaba siendo “irresponsable”.

Por su parte, Rodríguez declaró que el bloqueo temporal de noticias de Meta era “una amenaza inaceptable”. “Cuando una gran compañía tecnológica, sin importar su tamaño, la cantidad de dinero y los poderosos abogados que tiene, viene y nos dice que si no hacemos ésto o aquello va echar el cierre, eso es una amenaza que es inaceptable”, afirmó el ministro en Twitter.