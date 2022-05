Musk planea volver a sacar Twitter a bolsa en tres años

El magnate Elon Musk, que acaba de adquirir Twitter por 44.000 millones de dólares en una sonada operación, planea sacarla de nuevo a la venta en solo tres años, según el diario The Wall Street Journal (WSJ). El rotativo, que cita a fuentes conocedoras del tema sin dar precisiones, añade que el acuerdo para cerrar la futura operación de venta se cerrará a lo largo de este año, tras consultar a los accionistas y reguladores de Twitter.

¿Devolverá Musk la cuenta a Trump? Estos son sus planes para asegurar la libertad de expresión en Twitter

Saber más

Según el diario, Musk está en contacto con fondos de inversión privada para ayudarle a pagar los 21.000 millones que prometió aportar como fondos propios para adquirir la red social, siendo uno de esos fondos la compañía Apollo Global Management. Fue en estas conversaciones cuando el multimillonario dibujó un plan de acción que incluía volver a sacar a bolsa la red social en unos tres años.

El objetivo de la operación, que pasaría por sacar a Twitter del foco de atención durante los próximos años, es convencer a los inversores de que puede incrementar rápidamente la rentabilidad de la red social y hacerla así más atractiva.

Musk es la persona más rica del mundo según Forbes, con una fortuna estimada en unos 250.000 millones de dólares. Ha utilizado unos 23.000 de ellos para financiar la compra de Twitter, mientras que el resto procede de su pacto con fondos de inversión. El magnate asegura que “no le preocupa en absoluto” el aspecto económico de la operación, y que la realiza por “el potencial de ser la plataforma para la libertad de expresión en todo el mundo” que asigna a la red social.

Silencio oficial sobre sus planes

El multimillonario no ha dado muchas pistas concretas de lo que planea hacer con Twitter, especialmente en los aspectos financieros. Pero sí ha dado a entender que quiere reducir lo que llama “censura” en la red, en referencia a las políticas de moderación de contenidos de odio o extremistas. El multimillonario deja pistas hoy que hay “organizaciones que quieren controlar tu acceso a la información”, ante lo que comentó: “La luz del sol es el mejor desinfectante”.

Otra de las dudas sobre las decisiones inmediatas de Musk es si permitirá la vuelta a la plataforma del ex presidente de EEUU Donald Trump, expulsado de las principales redes sociales tras promover la violencia desencadenada en el asalto al Capitolio de Washington en 2021. Musk se ha mostrado contrario a este tipo de bloqueos permanentes, aunque tampoco ha sido claro respecto a sus planes sobre Trump. El ex mandatario, en cualquier caso, ha adelantado que no quiere volver y está inmerso en la promoción de su propia plataforma, muy similar a Twitter.