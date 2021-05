SpaceX lanza al espacio otro grupo de sesenta satélites Starlink

Miami (EFE), 4 may (EFE).- La compañía aeroespacial SpaceX lanzó este martes desde Florida (EE.UU.) al espacio el Falcon 9 con una nueva tanda de sesenta satélites para su red de internet Starlink, al darse las condiciones atmosféricas favorables para la misión.

El lanzamiento se llevó a cabo a la hora programada, las 19.01 GMT, desde el complejo de la Estación Espacial de Cabo Cañaveral (este de Florida), y nueve minutos después la parte reutilizable completó su vuelo de regreso para aterrizar con éxito en una plataforma flotante en el Atlántico.

El cohete reutilizable Falcon 9 de dos fases despegó con el "paquete" de sesenta satélites en la punta y, nueve minutos más tarde, la fase uno de la nave logró volver a tierra y posarse sobre la plataforma bautizada como "Of Course I Still Love You", situada en el Atlántico a unos 630 kilómetros.

Las nítidas imágenes transmitidas por SpaceX mostraron el impecable desarrollo de la misión fase a fase, desde el despegue del cohete hasta la separación en el espacio del "paquete" de satélites que quedaron en órbita a la Tierra.

El equipo de seguimiento de la agencia recibió con aplausos el momento en el que el cohete de regreso aterrizaba con precisión en el punto señalado de la plataforma marina flotante.

Esta misión forma parte del programa "Starlink" de SpaceX, que tiene como objetivo poner en órbita un gran número de satélites artificiales para la creación de esa red de internet.

Se trata del "noveno aterrizaje de este propulsor (Falcon 9) en la plataforma 'Of Course I Still Love You'", destacó la agencia en su cuenta de Twitter.

El pasado domingo concluyó la primera misión comercial tripulada desarrollada por la agencia espacial estadounidense NASA junto con SpaceX con el retorno de la cápsula Dragon y sus cuatro astronautas a bordo a la Tierra, tras su estancia en la Estación Espacial Internacional (EEI).

La cápsula, apodada Resilience por la tripulación, cayó en la oscuridad frente a la costa de la ciudad de Panamá, en Florida.

La Crew-1 es la primera de las seis misiones tripuladas que la NASA llevará a cabo en asociación con la firma del magnate Elon Musk, como parte del Programa de Tripulación Comercial con el que la agencia espacial vuelve a mandar misiones al espacio desde suelo estadounidense y con cohetes y naves fabricados en este país.

Esta misión forma parte de la asociación público-privada de la NASA con SpaceX, la compañía de cohetes fundada en 2002 por Musk, quien también es CEO del fabricante de automóviles eléctricos Tesla.