Telegram sufre una caída del servicio en varios lugares del mundo

Usuarios de varios lugares del mundo están informando de caídas en la aplicación de mensajería instantánea Telegram. La web Downdetector, especializada en recoger este tipo de incidencias, muestra que los problemas detectados en la app se han multiplicado a partir de las 17.45 horas en España. El servicio ha empezado a recuperarse a partir de las 19.00 horas.

Por el momento Telegram no ha informado de los motivos de la incidencia a través de sus canales oficiales ni ha respondido a la consulta de elDiario.es. La app está en el foco informativo desde la invasión rusa de Ucrania, puesto que es de origen ruso y era la más utilizada en el país antes de la guerra. No obstante, la app ha aclarado que no tiene servidores en Rusia y su fundador, el multimillonario Pável Dúrov, se vio obligado a autoexiliarse de Rusia por la presión del Kremlin.

Las dudas sobre la seguridad de Telegram provocaron que los ucranianos giraran hacia Signal, que cuenta con un sistema de cifrado de la información mucho más robusto.