Ecuador distribuye ataúdes de cartón en Guayaquil y crea un teléfono para solicitar la recogida de cadáveres en casa

Las autoridades de Guayaquil, que se disputa con Quito el título de ciudad más poblada de Ecuador, están distribuyendo ataúdes de cartón y han abierto una línea telefónica de ayuda para las familias que necesitan un servicio de retirada de cadáveres de sus hogares. Con 2,6 millones de habitantes, Guayaquil se erige como zona cero del coronavirus en la región. Los hospitales y las morgues se han visto desbordadas hasta el punto de que algunas familias han tenido que guardar cuerpos de personas fallecidas en sus propias casas.

"Parece un hospital de zona de guerra. Lo que hemos visto son escenas salidas de una película de terror", describe a The Guardian un médico del Hospital Teodoro Maldonado Carbo, uno de los mayores centros hospitalarios de la ciudad. "Mi mujer no quiere que vaya a trabajar. Pero si no lo hago, morirán más enfermos".

El país ha contabilizado 180 fallecimientos por Covid-19, de acuerdo con los datos actualizados este lunes por la Universidad John Hopkins. Cerca de 120 tuvieron lugar en la provincia de Guayas, de la que Guayaquil es capital. La baja cifra de pruebas significa que la cifra real es mucho mayor con casi total seguridad. Ecuador ha registrado más de 3.600 casos de coronavirus, la tercera cifra más alta de toda América del Sur tras Brasil y Chile.

Un político local, Carlos Luis Morales, ha explicado a CNN en Español que los funcionarios han recibido órdenes de no divulgar las cifras de los fallecimientos en Guayas. "Solo para darte una idea, desde ayer hemos emitido 480 certificados de defunción. Recogemos 150 cuerpos al día", añade.

El presidente Lenín Moreno ha dicho que en Guayas pueden morir hasta 3.500 personas en las próximas semanas y el ayuntamiento de Guayaquil anunció el sábado que repartiría 2.000 ataúdes de cartón para ofrecer "un entierro digno a quienes han fallecido en esta emergencia sanitaria".

Jorge Wated, el funcionario que lidera la respuesta de la ciudad de Guayaquil a la crisis, anunció a través de un tuit la creación un grupo de WhatsApp para las víctimas. "Atención: Quienes necesiten que se retire el cuerpo de un fallecido de su casa, puede escribirnos a este número".

🔴ATENCIÓN| a este número nos pueden escribir quienes requieran del levantamiento de fallecidos en las viviendas. Esto con el fin de descongestionar el 911, que continuará receptando esta información.

— Jorge Wated Reshuan (@JorgeWated) April 5, 2020

El Gobierno de Ecuador ha enfrentado críticas por su respuesta al coronavirus y por no ser capaz de aplicar la cuarentena en Guayaquil a medida que la infección se extendía. "Cuando el virus apareció en China nunca pensamos que llegaría aquí. Ahora lo tenemos todos. Lo estamos respirando. Está en la atmósfera", dice Morales a CNN.

El vicepresidente ecuatoriano, Otto Sonnenholzner, ha pedido disculpas a todo el país por televisión por las horribles imágenes registradas en una Guayaquil de cuerpos abandonados en las calles y las puertas de las casas.

"Les doy mi palabra de que estoy haciendo todo lo que está en mi poder para salvar el mayor número de vidas posible", dijo Sonnenholzner. "Este virus no entiende religión, raza o estatus social. Todo lo que trata de hacer es expandirse. Su riesgo de transmisión es algo nunca visto por la humanidad".