Ventajas de comerte la comida que se cae al suelo

Quizá hayas oído hablar de la regla de los cinco segundos. Según esta divertida teoría, si por ejemplo se te cae al suelo el caramelo de menta que estás chupando, y lo recoges antes de que pasan cinco segundos, te lo puedes volver a meter en la boca sin riesgo de infección. Más tiempo, y las perezosas bacterias habrían tenido tiempo suficiente para montarse en el caramelo y te podrían causar problemas de salud.

Por supuesto, la teoría es absurda. El que tu comida se infecte por el contacto con una superficie donde hay bacterias no depende del tiempo, las baterías pasan instantáneamente por contacto. Sin embargo, si te preocupan las bacterias quizá te interese saber que en un estudio se pudo medir que el mostrador de la cocina tiene el doble de bacterias que el suelo. El grifo del lavabo tiene cinco veces más y la palanca o el botón del inodoro tiene diez veces más bacterias que el sueño.

Según el mismo estudio las bacterias pasan a las manos en un 86% de los contactos con superficies, y en un 82% de los casos se traspasaban a los objetos que tocamos, como el móvil, los interruptores de la luz, el teclado del ordenador. El estropajo del fregadero es seguramente el sitio más sucio, una auténtica placa petri donde viven millones de colonias de bacterias. Todas esas cosas a las que no prestas atención son mucho más infecciosas, pero no parece que por ellos estemos enfermos de tifus o tuberculosis todo el rato.

Es cierto que lavarse las manos y, más específicamente, que los médicos empezaran a hacerlo, fue el factor que más contribuyó a reducir las muertes por enfermedades infecciosas en el mundo en los últimos dos siglos. La “revolución de la higiene”, con la introducción del agua corriente, el alcantarillado y la recogida de basuras, fue la que frenó al cólera, las fiebres tifoideas, la tuberculosis y la difteria.

El descubrimiento antibióticos y la extensión de las vacunas convirtieron en historia enfermedades como la gangrena o la viruela que mataban a millones. Solo hay que ver las gráficas de mortalidad infantil. Hace un siglo uno de cada diez recién nacidos morían antes de cumplir un año. Hoy la tasa en el mundo desarrollado está cerca de cuatro por cada 1.000. Da las gracias al jabón y las vacunas.

Sin embargo, la higiene también se ha llevado por delante a bacterias y parásitos que los científicos llaman nuestros viejos amigos.

La teoría de los viejos amigos

El doctor londinense John Bostock presentó en 1819 un estudio de una enfermedad que él consideraba nueva, y que llamó hay fever o fiebre del heno. Es lo que hoy conocemos como rinitis alergica, la típica alergia al polen o los gatos. En aquella época era muy rara y los pocos casos estudiados se daban entre personas que trabajaban en el campo. Hoy en día dos de cada diez españoles la padecen y, en general, el 33% de la población española sufre algún tipo de alergia, según la Sociedad Española de de Alergología e Inmunología Clínica ( SEAIC).

El doctor David Strachan propuso una explicación en 1989 llamada la “hipótesis higienista”. La menor exposición a infecciones, especialmente en la infancia, debido a una mayor higiene, y también a que las familias eran más pequeñas y estaban más aislada, estaba detrás del aumento en la incidencia de las alergias.

Pero no solo es la alergia. Otras enfermedades inflamatorias crónicas, entre las que se incluye el asma, la esclerosis múltiple, la diabetes tipo 1, e incluso la depresión y el cáncer, podían atribuirse a un fallo de nuestro sistema inmunitario, al que no damos suficiente trabajo. Sin infecciones frecuentes, el sistema inmunitario reacciona exageradamente hacia sustancias inofensivas, como el polen, o se pone a atacar a los tejidos del propio cuerpo, como en la diabetes tipo 1 o el celiaquismo.

Esta teoría se modificó en parte en 2003 con los estudios de Graham Rook, que formuló la idea de los “viejos amigos”. Es cierto que la menor exposición a infecciones debilita el sistema inmunitario, pero el problema no era lavarse demasiado. Las infecciones “necesarias” para el sistema inmunitario no son el tifus o la viruela. Esas enfermedades pasaron a los humanos desde los animales domésticos hace unos 10.000 años. ayer en términos evolutivos.

En realidad nuestro sistema inmunitario evolucionó junto con bacterias mucho más antiguas, como las que componen nuestra flora intestinal o la que viven en nuestra piel, así como algunos hongos y parásitos.

Más en Tu mejor yo: "Hay una conexión real entre el intestino y el cerebro, y esto no es esotérico"

En el mundo moderno cada vez tenemos menos contacto con esos “viejos amigos”. Por ejemplo, sabemos que los helmintos, o lombrices intestinales, producen alteraciones en el sistema inmunitario que pueden ser beneficiosas. Nuestro sistema inmunitario, más que luchar contra estos parásitos, se adapta a ellos, y parece ser que esta adaptación es la que nos permitió sobrevivir.

Cuando ya no hay infecciones por estos parásitos, aumentan las enfermedades autoinmunes, como el colon irritable. Es como si la convivencia con estos gusanos enseñara a nuestro sistema a no sobrereaccionar. Por ejemplo, las infecciones con estos gusanos intestinales mejoran los síntomas de la alergia, y se están usando en el tratamiento de enfermedades como diabetes tipo 1, asma, colon irritable, enfermedad de Crohn, artritis y esclerosis múltiple. A cambio, en los países en desarrollo, estas infecciones reducen la efectividad de las vacunas e interfieren con el tratamiento de la hepatitis o el VIH, todas ellas enfermedades evolutivamente “modernas”.

Los antibióticos, que han salvado millones de vidas, arrasan con todas las bacterias sin distinción, incluyendo las amigas que viven en nuestro intestino. Una flora intestinal disminuida o alterada (disbiótica) parece estar detrás de muchas alergias, intolerancias y enfermedades autoinmnunes. Esto sin mencionar que su uso indiscriminado está provocando la aparición de superbacterias resistentes a los antibióticos.

Más en Tu mejor yo: Prebióticos, probióticos y trasplantes de caca: así te defiendes de los antibióticos

La cuestión final es, si se te cae esa loncha de jamón de york al suelo, ¿te la comes o no? Si se trata del chupete de tu hijo, ¿eres de los padres que soplan el polvo y se lo enchufan de nuevo, o lo tienes que esterilizar?

Baste con dar un ejemplo: en un estudio de 2016 que comparó a los amish, que viven en granjas que renuncian a modernizar, y están expuestos a grandes cantidades de gérmenes, con los huteritas, cuyas granjas son mucho más limpias e industriales, pudo comprobar que los niños amish tenían niveles de asma seis veces menores. Ahora, si me disculpan, voy a lamer un rato el pomo de la puerta.

