El desabastecimiento en Líbano dispara los índices de problemas de salud mental en una población hundida por la peor crisis económica

La situación en el Líbano empeora día a día. El colapso económico y los conflictos políticos han creado una situación catastrófica para los 6,8 millones de personas que viven en Líbano. Esto incluye a más de 200.000 refugiados de Palestina en 12 campamentos en todo el país. La devaluación de la moneda, el aumento de la inflación y la escasez de combustible y electricidad están afectando la seguridad, la salud y el bienestar de todos sus habitantes.

Esta crisis cada vez más profunda tiene aún más impacto en los refugiados y refugiadas de Palestina, que ya viven una realidad sombría. Excluidos de los derechos básicos, como el derecho a la educación, el trabajo, la sanidad y la propiedad privada, están soportando el peso adicional de esta emergencia económica.

Entre los libaneses y libanesas, la espera se ha convertido en la principal fuente de estrés. Conseguir suministros en Líbano requiere de largas horas en las filas de espera. Filas para comprar el pan, medicamentos, gasolina. Muchas personas lo describen como ‘las colas de la humillación’.

“No estoy bien. Estoy tratando de sobrellevarlo porque no tengo otra opción. No puedo volver a mi país y no puedo salir de Líbano. He intentado comprar un nuevo generador, pero no encuentro combustible para él. Tan solo puedo acceder a él en el mercado negro. La sensación de fracaso es constante y destructiva, porque cada vez que trato de resolver un problema el resultado siempre es el mismo y nunca positivo”, comenta Zoubaida Taki, fotoperiodista y refugiada siria residente en el campamento de refugiados y refugiadas de Palestina de Naher Elbared, al norte de Líbano.

La falta de electricidad y de acceso al agua empuja a la población a buscar con desesperación la forma de acceder a estos recursos y derechos en el mercado negro, pero a precios desorbitados.

“La leche de bebé para mi hija se ha agotado. Además, estuvo enferma con infecciones en las cuerdas vocales y no pude encontrar los medicamentos necesarios. Estoy todo el día buscando la forma de conseguir productos y esto le quita tiempo a mi desarrollo profesional y personal. No puedo dejar a mi hija sola más de 4 horas”. El miedo y la ansiedad siempre acompañan a Zoubaida que lucha cada día para seguir adelante y preservar la poca energía positiva que le queda en compartirla con su hija en casa.

“Los lugares que traen alegría como clubes, parques, cafés y centros comerciales están vacíos y oscuros. Siento que mi vida se ha detenido aquí. Me siento mal porque nunca podré ser padre. Aunque la Agencia de Naciones Unidas para la Población Refugiada de Palestina (UNRWA) cubre todos los gastos de un parto no puedo proporcionarles pañales, leche y medicamentos si se enferman, o están agotados o son increíblemente caros”, afirma apenado Samih Mahmoud, refugiado de Palestina en Líbano, proveniente de Siria.

Más del 73% de los refugiados y refugiadas de Palestina viven por debajo del umbral de la pobreza y no pueden llegar a fin de mes. Debido a la hiperinflación, el coste de una bolsa de arroz representa una gran reducción de los ingresos mensuales de muchas de estas familias.

La inestabilidad llega hasta los colegios donde, a pesar de que UNRWA proporciona educación gratuita a los niños y niñas refugiados de Palestina, la crisis del combustible y sus disparatados precios dificulta el transporte desde los campamentos a las escuelas. Y muchos de ellos se plantean el abandono escolar.

La salud mental también está colapsada

El aumento de casos que afectan a la salud mental de la población en Líbano es estremecedor. La salud psicológica y mental está directamente relacionada con la situación socioeconómica, así como con el sentido de seguridad y las condiciones legales en las que vivimos. La electricidad significa luz, el agua significa vida y los espacios amplios significan aire fresco.

“Nuestra salud mental está entrelazada con nuestra capacidad para satisfacer necesidades básicas como comer, beber, albergar, descansar y dormir, y la incapacidad de proporcionarlas, y la ausencia de medios para llegar a ellos se refleja negativamente en nuestro bienestar psicológico", comenta la Dra. Helga Alaeddine, Profesora de Psicología en la Universidad Árabe de Beirut.

Algunas personas intentan adaptarse y seguir adelante, pero otras muchas viven con una depresión crónica. “Por eso muchas veces estos individuos recurren al suicidio para escapar”.

UNRWA está trabajando actualmente en programas de apoyo psicológico dentro de sus clínicas en los campamentos para refugiados y refugiadas de Palestina pero son pocos quienes buscan ese apoyo en comparación con la cantidad de personas que realmente lo necesitan. Todavía se considera tabú pedir ese tipo de ayuda.